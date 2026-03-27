Domani 28 marzo la Coppa Italia Para Climbing, programma e come vederla

Il circuito agonistico nazionale dell’arrampicata sportiva paralimpica prende ufficialmente il via da Milano.

Coppa Italia Para Climbing: domani il via

Domani, sabato 28 marzo, la palestra Rockspot ospiterà la prima tappa della Coppa Italia Para Climbing 2026. L’evento assume una valenza strategica alla luce dell’inclusione della disciplina nel programma dei Giochi Paralimpici di Los Angeles 2028.

L’obiettivo federale è infatti quello di strutturare una solida base agonistica, elevando il livello tecnico dei partecipanti e monitorando nuovi profili da inserire nella Nazionale italiana nel percorso verso le Paralimpiadi.

La competizione milanese apre un calendario composto da tre appuntamenti complessivi. Il circuito proseguirà con una seconda prova il 18 aprile, sempre presso l’impianto lombardo, per poi concludersi il 2 e 3 maggio alllo UISP di Roma. A questa tappa inaugurale risultano iscritti quarantotto atleti, un dato che rappresenta il record storico di adesioni per il circuito, come confermato dal Direttore Tecnico della Nazionale, Cristina Cascone, la quale ha evidenziato la costante crescita del movimento sportivo.

Il parterre dei partecipanti include i massimi esponenti del panorama italiano. Tra i nomi di spicco figurano la vice campionessa mondiale Nadia Bredice nella categoria B1, supportata dalla guida Sonia Cipriani, e la vice campionessa iridata Lucia Capovilla nella categoria AU2, che gareggerà per la prima volta rappresentando le Fiamme Oro. Saranno inoltre presenti atleti di caratura internazionale come Fiamma Cocchi, David Kammerer e Omar Al-Khatib per la classe AL2, Tommaso Mazzotti e Giuseppe Lomagistro nella AL1, Simone Salvagnin nella B1, Maria Laura Muratori nella RP1 e Chiara Cavina nella RP2.

Gli orari e come vedere le gare

Il palinsesto della giornata di gara si aprirà alle ore 10:00 con la fase di qualificazione. Le finali avranno inizio alle ore 17:00, partendo dalla categoria blind, e saranno precedute dall’intervento di Pierangelo Santelli, Presidente del Comitato Italiano Paralimpico della Lombardia. Le premiazioni si terranno alle ore 19:00. Nella giornata successiva, domenica 29 marzo, gli atleti avranno a disposizione un raduno collegiale con lo staff tecnico nazionale.

L’accesso all’impianto è libero e gratuito per tutto l’arco della manifestazione. La copertura mediatica dell’evento prevede la trasmissione in diretta streaming delle finali tramite la piattaforma Climbing TV del network SportFace, fruibile direttamente sul sito web dedicato o scaricando l’applicazione ufficiale disponibile per i dispositivi mobili.

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