Coppa del Mondo Lead, Schenk vola in finale a Praga: l’azzurro chiude settimo in semifinale

Filip Schenk continua il suo percorso da protagonista nella tappa di Coppa del Mondo Lead di Praga. L’azzurro centra l’accesso alla finale grazie al settimo posto in semifinale e questa sera si giocherà un posto tra i migliori specialisti del mondo.

Schenk conquista il pass per la finale

L’Italia festeggia un importante risultato nella tappa di Coppa del Mondo Lead in corso a Praga. Filip Schenk ha infatti ottenuto la qualificazione alla finale maschile dopo aver chiuso la semifinale in settima posizione, confermando le ottime sensazioni già emerse nelle qualificazioni.

L’azzurro, autore del nono posto nel turno preliminare, è riuscito a mantenersi nel gruppo dei migliori per tutta la semifinale, conquistando con autorevolezza uno degli otto posti disponibili per l’atto conclusivo della competizione.

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Si ferma in semifinale il cammino degli altri italiani

Non riescono invece a raggiungere la finale gli altri tre rappresentanti azzurri presenti nella fase semifinale.

Giovanni Placci ha chiuso la propria prova al tredicesimo posto, sfiorando la top ten della classifica. Più indietro Ernesto Placci, ventunesimo, e Giorgio Tomatis, che ha concluso la gara in ventiquattresima posizione.

Italia protagonista nella capitale ceca

Resta comunque positivo il bilancio complessivo della spedizione italiana. La squadra azzurra è infatti riuscita a portare quattro atleti in semifinale dopo una qualifica particolarmente brillante.

Nel primo turno Giovanni Placci aveva ottenuto il quinto posto, Filip Schenk il nono, Giorgio Tomatis il ventesimo ed Ernesto Placci il ventiduesimo.

Un’altra occasione per brillare

Per Schenk si tratta di un ulteriore risultato di prestigio in questa prima parte della stagione internazionale. L’azzurro era infatti già riuscito a raggiungere il settimo posto nella tappa di Coppa del Mondo disputata a Wujiang.

A Praga avrà ora l’opportunità di misurarsi nuovamente con i migliori specialisti della disciplina in una finale che si annuncia particolarmente competitiva.

Finale in programma questa sera

L’appuntamento con la finale maschile Lead è fissato per oggi, domenica 7 giugno, alle ore 19.00, quando Schenk proverà a confermarsi ai vertici del panorama internazionale dell’arrampicata sportiva.