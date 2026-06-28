Coppa Italia Speed, show a Mezzolombardo: rivivi le emozioni su Climbing TV

La terza tappa di Coppa Italia Speed ha regalato spettacolo e grandi tempi a Mezzolombardo. L’evento è andato in diretta su Climbing TV, canale dedicato della piattaforma OTT Sportface TV, dove è possibile rivivere tutte le emozioni.

La Coppa Italia Speed ha acceso Mezzolombardo con una serata di grande intensità, tra duelli combattuti, prestazioni di alto livello e tempi capaci di confermare l’ottimo momento della specialità in Italia.

La terza tappa ha offerto spettacolo fino all’ultima run, con protagonisti importanti sia tra i senior sia nella Coppa Italia U17. L’evento è andato in diretta su Climbing TV, canale dedicato della piattaforma OTT Sportface TV, dove è possibile rivivere tutte le emozioni al seguente link: https://tv.sportface.it/collections/5f7b2f01-2044-47f0-abbc-02205c937787

Beatrice Colli da record a Mezzolombardo

Tra le grandi protagoniste della serata c’è Beatrice Colli, capace di firmare una prova di altissimo livello nella finale per il bronzo contro Giulia Randi.

Colli ha fermato il cronometro a 6”51, realizzando la run femminile più veloce di sempre, migliorando ancora il record italiano e confermando un momento di forma eccellente.

Nel comparto femminile il successo è andato a Sara Strocchi, davanti a Eva Mengoli. Terzo posto proprio per Beatrice Colli, protagonista di una prestazione destinata a restare tra i momenti più significativi della tappa.

Ponzinibio vince la gara maschile

In campo maschile è stato Francesco Ponzinibio a conquistare la vittoria, al termine di una finale combattuta fino all’ultima run.

Alle sue spalle si sono piazzati Luca Robbiati, secondo, e Marco Rontini, terzo, in una gara che ha confermato il livello competitivo della Speed italiana.

I risultati della Coppa Italia U17

Ottimi riscontri anche dalla Coppa Italia U17. Nella gara maschile, Jacopo Titi ha conquistato il successo davanti a Ludovico Ravaglia e Lorenzo Farinelli.

Tra le donne, vittoria per Rebecca Belardinelli, seguita da Carolina Giusto e Carolina Mariani.

Speed italiana in crescita: tutte le emozioni su Climbing TV

La tappa di Mezzolombardo ha confermato la crescita della Speed italiana, sempre più competitiva in vista dei prossimi appuntamenti internazionali.

Chi vuole rivivere la serata può farlo su Climbing TV, canale dedicato della piattaforma OTT Sportface TV, dove l’evento è stato trasmesso in diretta ed è disponibile al seguente link: https://tv.sportface.it/collections/5f7b2f01-2044-47f0-abbc-02205c937787