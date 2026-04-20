Para Climbing, i vincitori della 2^ tappa di Coppa Italia a Milano: Bredice, Salvagnin e Capovilla sul podio

Al Rockspot di Milano una gara di altissimo livello con atleti di tutte le categorie di disabilità. Presente la Fondazione Angelo D’Arrigo, che ha donato gli zaini da viaggio alla Nazionale. Rivivi le emozioni su Climbing TV di Sportface TV

La seconda tappa della Coppa Italia Para Climbing 2026 al Rockspot di Milano ha alzato l’asticella, spingendo gli atleti a tirare fuori le loro migliori prestazioni. A seguire la gara anche Laura Mancuso, Presidentessa della Fondazione Angelo D’Arrigo, che ha donato alla Nazionale Para Climbing degli zaini da viaggio in occasione del ventennale della scomparsa dell’alpinista e campione di volo sportivo.

📺 Rivivi tutte le emozioni su Climbing TV, canale dedicato della piattaforma OTT Sportface TV: Clicca qui

Le parole della Fondazione Angelo D’Arrigo

“Come diceva Angelo, il limite non esiste, ma è uno spazio da esplorare, da conoscere, da vivere. Sono orgogliosa dell’occasione che ci è stata data di essere vicini a questi atleti straordinari” ha dichiarato la Presidentessa Mancuso, sottolineando come la donazione degli zaini voglia portare in giro per il mondo “un po’ di Angelo nel cuore” degli atleti della nazionale.

Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. Se hai un dispositivo iOS, puoi scaricare l’app dall’App Store. L’app è disponibile anche per l’uso web tv.sportface.it

I risultati completi

B1 femminile: 1. Nadia Bredice con guida Sonia Cipriani (Arco Climbing) — 2. Giulia Buonaiuto con guida Giorgio Tuscolano (ASD Disabili Roma 2000) — 3. Silvia Parente con guida Andrea Cherubini

B1 maschile: 1. Simone Salvagnin con guida Alberto Mazzoleni (ASD El Maneton) — 2. Matteo Lorenzo Fisichella con guida Oscar Ferrara (CUS Catania) — 3. Pietro Boldini con guida Andrea Cherubini (Adrenaline)

B2 maschile: 1. Giulio Cevenini (Four Climbers) — 2. Pietro Serventi (Just Climb!) — 3. Hamza Eddib (SSD Sport Promotion)

B3 maschile: 1. Francesco Regalini (MilanoArrampicata)

AU2 femminile: Oro Lucia Capovilla (Fiamme Oro) — Argento Laura Di Mauro (Adrenaline) — Bronzo Susanna Cenati (Climberg ASD)

AU2 maschile: 1. Daniel Biavaschi (MilanoArrampicata)

AL1 maschile: Oro Florian Mutschlechner (AVS Bruneck) — Argento Mirco Bressanelli (Maniro Climbing) — Bronzo Donato Gioia (K2 Indoor)

AL2 femminile: Oro Fiamma Cocchi (Stone Monkey) — Argento Giulia Brignoli (Climberg ASD) — Bronzo Francesca Secci (V10 il Circolo)

AL2 maschile: Oro David Kammerer (AVS Bruneck) — Argento Dario Accastello (CUS Torino) — Bronzo Michele Maggioni (Kundalini SSD)

RP1 femminile: 1. Maria Laura Muratori (PGS Welcome) — 2. Irene Formento (Rocodromo) — 3. Sara Ghisleni (Just Climb!)

RP1 maschile: 1. Gian Matteo Ramini (Four Climbers) — 2. Matteo Pirani (CUS Torino) — 3. Edoardo Barra (MilanoArrampicata)

RP2 femminile: Oro Chiara Cavina (Four Climbers) — Argento Marta Riva (MilanoArrampicata) — Bronzo Caterina Quel De Riso Paparo (UISP Roma Work in Progress)

RP3 femminile: 1. Laura Urbani (Arco Climbing) — 2. Elisa Martin (Teste di Pietra)

RP3 maschile: 1. Simone Tiozzo (Rocodromo) — 2. Davide Caruso (ASD Macaco)

PI maschile: 1. Rocco Giovanni Testa (MilanoArrampicata)

VI maschile: 1. Michele Yongan Montrasio (MilanoArrampicata)

I risultati completi sono disponibili su: fasi.results.info