Coppa Italia Lead 2026, prima tappa a Pero: rivivi le emozioni su Climbing TV

Semifinali e finali della prima prova del circuito nazionale di Lead trasmesse in diretta su Climbing TV, il canale dedicato della piattaforma OTT Sportface TV. Tutto disponibile on demand: concentrazione, tecnica e adrenalina sulla parete della Climbing District

Si è conclusa alla Climbing District di Pero, in provincia di Milano, la prima tappa della Coppa Italia Lead 2026. L’11 e il 12 aprile il palazzetto milanese ha ospitato l’apertura ufficiale della stagione competitiva federale per la disciplina con corda e imbrago, con 107 atleti al via — 55 donne e 52 uomini — pronti a sfidarsi su tracciature inedite create ad hoc dalla squadra di tracciatori capitanata da Stefan Scarperi.

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Un weekend di arrampicata pura

Le qualifiche di sabato 11 aprile hanno aperto il programma, con le migliori atlete e i migliori atleti che si sono poi ritrovati sulle pareti domenica 12 per le semifinali (ore 10:00) e le finali (ore 16:00), concluse dalla cerimonia di premiazione alle 17:45. L’accesso al pubblico era libero e gratuito per tutte le fasi di gara.

Il Lead propone ai ginnasti tracciature sempre diverse, dove ogni movimento richiede resistenza fisica e mentale, capacità di adattamento e lucidità. Ogni atleta è chiamato a trovare il proprio ritmo, interpretando una linea verticale che punta verso il top in un confronto con se stessi prima ancora che con gli avversari.

Rivivi tutto su Climbing TV

Semifinali e finali sono state trasmesse in diretta su Climbing TV, il canale dedicato della piattaforma OTT Sportface TV, e sono ora disponibili on demand. Se non hai potuto seguire la gara in diretta, puoi rivivere tutte le emozioni della prima tappa cliccando qui:

📺 Guarda la prima tappa della Coppa Italia Lead su Climbing TV

Il circuito prosegue: prossime tappe

La Coppa Italia Lead 2026 si articola su tre tappe. Dopo l’esordio di Pero, il circuito si sposterà il 2-3 maggio al nuovissimo impianto Salewa Cube di Varese e si concluderà il 13-14 giugno all’Adel Climbing Wall di Campitello di Fassa. Nel mezzo, il 16-17 maggio, il Campionato Italiano Lead presso il Centro Tecnico FASI di Arco.