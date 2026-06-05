Coppa Italia Giovanile Lead, a L’Aquila il debutto stagionale per Under 15 e Under 17

Sabato 6 e domenica 7 giugno l’El Cap Indoor Climbing di L’Aquila ospita la prima tappa della Coppa Italia Giovanile Lead 2026. In gara le categorie Under 15 e Under 17 per il primo appuntamento nazionale della stagione.

La stagione nazionale dell’arrampicata sportiva giovanile entra nel vivo con la prima tappa della Coppa Italia Giovanile Lead 2026, in programma sabato 6 e domenica 7 giugno presso l’El Cap Indoor Climbing di L’Aquila.

L’evento, organizzato dall’El Cap Indoor Climbing in collaborazione con la Federazione Arrampicata Sportiva Italiana (FASI), vedrà protagonisti gli atleti delle categorie Under 15 e Under 17, chiamati a confrontarsi nella specialità Lead nel primo appuntamento del circuito nazionale.

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Due giorni di gare all’El Cap

La manifestazione si svolgerà nella struttura situata in località Villa Sant’Angelo, presso il Campo Sportivo, e rappresenterà uno dei primi momenti di confronto della stagione per i migliori giovani climber italiani.

Il programma scatterà sabato 6 giugno con le qualificazioni Under 17, previste dalle 9.30 alle 11.00, seguite dalle qualificazioni Under 15 dalle 12.30 alle 14.00. Nel pomeriggio spazio alle finali: prima quelle Under 17, in programma dalle 16.30 alle 17.30, poi quelle Under 15 dalle 18.45 alle 19.45. A seguire si terranno le premiazioni.

Finali e spettacolo nel weekend

L’appuntamento aquilano aprirà ufficialmente il circuito di Coppa Italia dedicato alle categorie Under 15 e Under 17, offrendo ai giovani atleti l’opportunità di misurarsi su vie studiate appositamente per valorizzare tecnica, resistenza e capacità di gestione della gara.

A guidare l’organizzazione sarà il direttore di gara Roberto Valentini, mentre il ruolo di presidente di giuria sarà affidato a Roberto Bruni. Il team dei tracciatori sarà coordinato da Matteo Cittadini.

Ingresso gratuito per il pubblico

Gli appassionati potranno assistere gratuitamente a tutte le fasi della competizione. L’accesso al pubblico sarà infatti libero per l’intero fine settimana, consentendo di seguire da vicino le prestazioni dei migliori talenti dell’arrampicata sportiva giovanile italiana.

L’evento rappresenta una tappa importante nel percorso di crescita dei giovani atleti e un’occasione per promuovere ulteriormente una disciplina che continua a registrare numeri in crescita in tutta Italia.