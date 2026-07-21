Atletica, Europei 2026: Jacobs guida le liste stagionali e punta alla storica tripletta

La preparazione per i Campionati Europei di atletica 2026 entra nella sua fase cruciale. Dal 10 al 16 agosto Birmingham accoglierà le sfide per i titoli continentali.

Le ambizioni azzurre e il primato europeo di Jacobs

Marcell Jacobs rappresenta l’atleta di punta della spedizione italiana nel Regno Unito. Il velocista insegue una storica tripletta nei 100 metri, per aggiungere un nuovo successo ai trionfi di Monaco di Baviera 2022 e Roma 2024. A

l 19 luglio, lo sprinter lombardo comanda la graduatoria europea stagionale grazie al tempo di 9.96, registrato con vento di +0.1 lo scorso 28 giugno in Diamond League a Parigi. Il campione olimpico di Tokyo 2021 ha corso in realtà 2 tempi ancora più veloci, ma le prestazioni non hanno ricevuto l’omologazione a causa del vento irregolare. Sulla pista austriaca di Eisenstadt ha fermato il cronometro su un sorprendente 9.67, spinto da una folata di +4.1 metri al secondo, dimostrando un eccellente stato di forma. Con questa condizione fisica, l’azzurro arriverà in Inghilterra con i favori del pronostico.

I rivali per il podio e l’avanzata di Ali

Proprio in Austria, Jacobs ha preceduto di 9 centesimi il britannico Romell Glave, considerato oggi l’avversario più accreditato per la medaglia d’oro. Il campione nazionale inglese occupa attualmente il 2° posto nel ranking europeo del 2026 grazie al 9.97 siglato ieri a Londra, peraltro con vento contrario di -0.7. L’unico altro sprinter continentale capace di scendere sotto il muro dei 10 secondi in questa specialissima classifica è il tedesco Owen Ansah, autore di un 9.98 a Regensburg lo scorso 6 giugno.

Una classifica che sorride ai britannici con Louie Hinchliffe, Zharnel Hughes e Jeremiah Azu tra i primi 6, seguiti a ruota dai connazionali Jake Odey-Jordan, Nicholas Walsh ed Elliot Jones.

Completano le prime dieci posizioni l’irlandese Benjamin Richardson, il polacco Dominik Kopec, l’olandese Taymir Burnet e lo sloveno Anej Curin Prapotnik.

Per l’Italia in classifica cresce anche Chituru Ali. Il velocista azzurro ha agganciato la top 10 europea con un ottimo 10.09 ottenuto in America una settimana fa sfruttando un vento di +2.0, mettendosi in luce per un ruolo importante verso Birmingham anche in ottica staffetta.

Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. Se hai un dispositivo iOS, puoi scaricare l’app dall’App Store. L’app è disponibile anche per l’uso web tv.sportface.it