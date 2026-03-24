Arrampicata, 2ª tappa Coppa Italia Giovanile Boulder U15-U17 a Piamborno: qualifiche sabato, finali domenica

Il circuito giovanile di boulder fa tappa alla palestra Manopiede di Piamborno (BS) il 28 e 29 marzo. In gara le categorie Under 15 e Under 17

Il circuito di Coppa Italia Giovanile Boulder 2026 torna protagonista nel fine settimana. La palestra Manopiede di Piamborno, in provincia di Brescia, ospita sabato 28 e domenica 29 marzo la seconda tappa dedicata alle categorie Under 15 e Under 17.

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Il programma della gara

La due giorni si apre sabato 28 marzo con le qualifiche per entrambe le categorie, U15 e U17. Le finali sono invece in calendario domenica 29 marzo, sempre presso la struttura di Via Giardino a Piamborno, che per il secondo appuntamento stagionale del circuito giovanile si conferma sede di riferimento per l’arrampicata sportiva lombarda e nazionale.