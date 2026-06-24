Tiro a Volo, Campionati Regionali Estivi FITAV: 379 tiratori in pedana nel weekend

Le gare del 20 e 21 giugno hanno coinvolto 16 impianti in 14 Regioni italiane. Il Lazio guida la classifica della partecipazione con 54 tiratori, davanti a Marche e Puglia.

Campionati Regionali Estivi FITAV, 379 tiratori in gara

Fine settimana intenso per il Tiro a Volo italiano. Sabato 20 e domenica 21 giugno i Campionati Regionali Estivi FITAV hanno portato in pedana complessivamente 379 tiratori.

Le gare si sono disputate in 16 impianti distribuiti in 14 Regioni italiane, confermando l’ampia partecipazione del movimento federale nelle competizioni regionali estive.

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Quattro specialità protagoniste

Il programma ha coinvolto quattro specialità, tra olimpiche e amatoriali: Skeet, Compak Sporting, Sporting e Fossa Universale.

Un calendario articolato, che ha permesso agli atleti di confrontarsi in diverse discipline e su più campi di gara nel corso dello stesso fine settimana.

Lazio primo per numero di partecipanti

La Regione con la partecipazione più numerosa è stata il Lazio, che ha totalizzato 54 tiratori.

Nel dettaglio, 33 atleti sono stati impegnati nella Fossa Universale al TAV Viterbium, in provincia di Viterbo, mentre altri 21 hanno preso parte alla gara di Skeet al TAV Valle Martella, in provincia di Roma.

Marche e Puglia sul podio

Alle spalle del Lazio si sono piazzate le Marche, con 46 partecipanti nella prova di Fossa Universale disputata al TAV Campiglia, in provincia di Fermo.

Terza posizione per la Puglia, che ha registrato 42 presenze nella gara di Compak Sporting ospitata dal TAV San Donaci, in provincia di Brindisi.

I dati completi nel PDF FITAV

Tutti i dati di partecipazione, suddivisi per Regione e impianto di gara, sono disponibili nel PDF dedicato ai partecipanti dei Campionati Regionali Estivi del 20 e 21 giugno.