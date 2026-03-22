Coppa Italia Boulder, finali maschile e femminile: risultati e highlights

La Coppa Italia Boulder oggi era allo snodo decisivo sia per gli uomini, sia per le donne: chi ha vinto, gli highlights e come rivedere la diretta

Il circuito boulder ha regalato grandi emozioni e oggi è arrivato alla sua giornata finale. Infatti, come da programmi, si assegnavano i titoli per quanto riguarda la Coppa Italia, per uomini e donne.

La cornice è il Crazy Center di Prato dove quest’anno si è tenuta la giornata conclusiva. Dopo Cuneo, Mozzate e Brassanone – dove si è tenuto il campionato italiano -, proprio a Prato sono state consegnate le medaglie di prova e soprattutto i titoli di vincitori del circuito.

Chi ha seguito l’evento sa bene che sono stati proposti sempre circuiti non banali per gli atleti in gara, tanto da mettere a dura prova anche i più esperti.

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Nella categoria femminile, onore e merito a Caterina Dal Zotto (We Rock) che ha portato a casa la prima vittoria in carriera, con il punteggio di 84.5. Alle sue spalle si è piazzata Irina Daziano (InOut) che ha lasciato un punto di distacco a Stella Giacani (G.S. Fiamme Gialle), e si è presa la medaglia d’argento.

Seguono Giulia Rosa (Ragni di Lecco), Matilda Liù Moar (AVS), Miriam Fogu (Arrampicata Libera), Giulia Previtali (ClimBerg) e Maia Marinescu (Milanoarrampicata). Lo scettro di vincitrice di circuito è andato a Stella Giacani (G. S. Fiamme Gialle), prima di Irina Daziano (InOut) e Caterina Dal Zotto (We Rock).

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Coppa Italia boulder uomini: Niccolò Salvatore è oro

Niccolò Salvatore (G. S. Fiamme Rosse) si è aggiudicato la medaglia d’oro per quanto riguarda gli uomini, mentre il fratello Mattia (Gollum Climbing Academy) si è preso il bronzo.

Il solito Giovanni Bagnoli (Crazy Center) si è preso l’argento con l’ennesima grande prova di questa stagione. Fuori dal podio Tommaso Milanese (Starwall), Simone Belardinelli (Climbing Side), Emiliano Zingrini (Crazy Center), Nicolò Sacripanti (The Change) ed Erik Settimo (Opera Verticale).

Si conferma vincitore di circuito, dopo il 2025, Niccolò Salvatore (G. S. Fiamme Rosse), che precede Giovanni Bagnoli (Crazy Center) e Tommaso Milanese (Star Wall).

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