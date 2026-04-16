Frecce sulla parete: il Campionato Italiano Speed arrampicata domenica a Milano, live su Climbing TV

Il 19 aprile al Rockspot di Milano qualifiche alle 16:30 e finali alle 18:30 in diretta su Climbing TV, canale dedicato di Sportface TV. Le finali disponibili in contemporanea anche su Amazon Prime Video
Adrenalina pura, potenza esplosiva e strategie al millesimo di secondo. Domenica 19 aprile, la Rockspot di Milano ospita il Campionato Italiano Assoluto Speed di arrampicata sportiva, 1ª tappa del circuito nazionale. Una sfida verticale mozzafiato tra i velocisti più forti d’Italia, trasmessa in diretta su Climbing TV, canale dedicato della piattaforma OTT Sportface TV.
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Il programma
Ore 16:30 — Qualifiche in diretta su Climbing TV (Sportface TV)
Ore 18:30 — Finali in diretta su Climbing TV (Sportface TV) e in contemporanea su Amazon Prime Video nel palinsesto di Sportface