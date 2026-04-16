Campionato Italiano Speed: frecce umane al Rockspot di Milano, diretta su Climbing TV

Sabato 18 aprile al Rockspot le finali più adrenalinicje dell’anno con Fossali, Zurloni, Colli e Robbiati. Diretta su Climbing TV, canale dedicato di Sportface TV dalle 18:30. Alle 17:00 anche la 2ª Tappa Coppa Italia Para Climbing
Corpi proiettati verso l’alto alla massima velocità, sfide al millesimo di secondo, adrenalina pura. Sabato 18 aprile al centro di arrampicata Rockspot di Milano va in scena il Campionato Italiano Speed 2026, l’appuntamento agonistico nazionale più importante dell’anno per la specialità olimpica più veloce dell’arrampicata sportiva. Le finali saranno trasmesse in diretta su Climbing TV, canale dedicato della piattaforma OTT Sportface TV.
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La disciplina: meno di 5 secondi per gli uomini
L’arrampicata Speed prevede che gli atleti scalino una parete verticale standardizzata di 15 metri nel minor tempo possibile, su una configurazione fissa con gli stessi appigli per tutti. L’obiettivo: raggiungere il top alla massima velocità — meno di 5 secondi per gli uomini e meno di 7 secondi per le donne. La gara si disputa in parallelo, con due atleti che scalano simultaneamente percorsi identici, decidendo tutto sul filo dei millesimi: prima sfida contro il cronometro, poi contro il rivale a fianco.
I protagonisti: olimpionici e record da battere
Presenti i migliori velocisti d’Italia. Tra gli olimpionici spiccano Ludovico Fossali (Tokyo 2020), Matteo Zurloni e Beatrice Colli (Parigi 2024). A completare il parterre Gian Luca Zodda, Alessandro Boulos, Giulia Randi, Sara Strocchi e il Campione Italiano in carica Luca Robbiati, pronto a difendere il titolo con gli artigli.
La tensione agonistica potrebbe anche regalare un nuovo record italiano: nella prima tappa di Coppa Italia 2026, Beatrice Colli aveva fermato il cronometro a 6,81″. Sul fronte maschile il tempo da abbattere è il 4,94″ di Matteo Zurloni, record italiano ed europeo siglato alle Olimpiadi di Parigi.
Il programma di gara
Ore 16:30 — Qualifiche (prima maschili, poi femminili) Ore 18:30 — Finali (prima maschili, poi femminili) Ore 19:30 — Cerimonia di premiazione
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Alle 17:00: 2ª Tappa Coppa Italia Para Climbing
Prima delle finali di Speed, alle 17:00 andrà in scena anche la 2ª Tappa della Coppa Italia Para Climbing, anch’essa trasmessa in diretta su Sportface TV.