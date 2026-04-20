Zurloni e Fiorio campioni italiani Speed: primo titolo nazionale per entrambi al Rockspot di Milano

Il campione del mondo e olimpionico delle Fiamme Oro aggiunge l’unico alloro che gli mancava, battendo Ponzinibio in finale con 5,03″. Fiorio (Fiamme Rosse) si impone su Randi, caduta in finalissima. Bronzi per Robbiati e Colli. Le finali da rivivere su Climbing TV

Matteo Zurloni e Agnese Fiorio sono i nuovi Campioni Italiani Speed 2026. Al centro di arrampicata Rockspot di Milano è andato in scena uno spettacolo adrenalinico all’insegna di duelli combattuti al millesimo di secondo, con i migliori velocisti italiani a regalarsi e regalare al pubblico una giornata indimenticabile.

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Zurloni: il titolo che mancava

Per Matteo Zurloni (Fiamme Oro) si tratta di un trionfo dal sapore speciale: campione del mondo e atleta olimpionico, aggiunge oggi il titolo di Campione Italiano, l’unico che ancora mancava nel suo ricco palmares. In semifinale aveva già fermato il cronometro a 4,99″ per superare Robbiati, e in finalissima ha chiuso con un notevole 5,03″ approfittando dell’errore di Francesco Ponzinibio (Equilibrium).

Nelle qualifiche maschili spicca il 5,03″ di Ponzinibio, davanti al 5,15″ di Ludovico Fossali (Centro Sportivo Esercito) e Luca Robbiati (Stone Age SSD). Nei quarti Zurloni aveva avuto la meglio su Fossali con 5,13″ contro 5,17″. La finale per il bronzo ha visto Robbiati superare Boulos con 5,11″.

Fiorio: la prima volta da campionessa

Agnese Fiorio (Fiamme Rosse) conquista per la prima volta il titolo di Campionessa Italiana Speed. L’azzurra si è imposta in finale su Giulia Randi (Centro Sportivo Esercito), caduta nell’atto conclusivo dopo una gara fino a quel momento impeccabile — era scesa sotto i 7 secondi in più occasioni. In semifinale Fiorio aveva superato Beatrice Colli (Fiamme Oro), vittima di un errore a inizio run.

Colli si è subito riscattata nella finale per il bronzo, imponendosi su Emma Campa con un notevolissimo 6,89″ e confermando i progressi della nuova tecnica cinese adottata in questa stagione. Ottimo anche il 6,98″ di Sara Strocchi in qualifica, prima volta sotto i 7 secondi per l’atleta dell’Istrice ASD.

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Le dichiarazioni dei campioni

Zurloni: “Può sembrare strano che sia la prima volta che vinco il Campionato Italiano. Quest’inverno ho lavorato davvero tanto bene. Quest’anno in Coppa del Mondo voglio andare davvero tanto forte, voglio fare podio e ci proverò con tutte le mie forze.”

Fiorio: “Sono felicissima. A inizio maggio c’è la prima tappa di Coppa del Mondo in Cina e lì spero di fare una buona qualifica, magari sotto i 7 secondi. Le Olimpiadi 2028 sono un grandissimo sogno.”

Il DT Nazionale Speed Aldo Reggi si è detto soddisfatto: “È stata una gara molto bella e avvincente. Ho avuto delle conferme e tempi che fanno ben sperare in vista della prima Coppa del Mondo il 10 maggio in Cina.”

Verso la Coppa del Mondo di Wujiang

Il Campionato Italiano valeva anche come prova definitiva per le prime convocazioni internazionali della stagione. Il prossimo appuntamento per le teste di serie della Nazionale è la prima prova di Coppa del Mondo a Wujiang, in Cina, domenica 10 maggio.