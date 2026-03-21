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Arrampicata sportiva

Boulder, Coppa Italia: il programma di domani 22 marzo, orari, diretta e highlights

Antonio Lauro
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Coppa Italia Boulder
Boulder, Coppa Italia: il programma di domani 22 marzo, orari, diretta e highlights (fonte: federclimb)

La Coppa Italia Boulder 2026 è arrivata al suo momento decisivo. Domani domenica 22 marzo, al Crazy Center di Prato si assegnano i titoli della terza e ultima tappa del circuito nazionale.

Coppa Italia Boulder

Boulder, Coppa Italia: il programma di domani 22 marzo, orari, diretta e highlights (fonte: federclimb)

Coppa Italia Boulder 2026: il programma

Dopo le qualifiche disputate oggi, l’attenzione si sposta interamente sulle fasi più spettacolari della competizione, quelle che decreteranno i vincitori e la classifica finale di Coppa Italia Boulder 2026. Oltre cento atleti tra i migliori specialisti del panorama nazionale sono pronti a contendersi il podio.

La tappa di Prato, infatti, non assegna solo le medaglie della singola prova ma definisce anche i campioni della Coppa Italia Boulder 2026.

La giornata di domenica si apre con le semifinali maschili e femminili in contemporanea, con una prima scrematura per selezionare i migliori atleti che accederanno alle finali del pomeriggio. Il pubblico può assistere gratuitamente a tutte le fasi di gara, contribuendo a creare un’atmosfera carica di energia attorno al campo gara. Nel pomeriggio i vincitori, con la tappa conclusiva del circuito, al Crazy Center.

Il programma e gli orari

Grande attenzione anche per i media. Le semifinali e finali saranno trasmesse in diretta streaming gratuita su Climbing TV, disponibile sulla piattaforma Sportface TV.

Un’opportunità importante per appassionati e addetti ai lavori che potranno seguire in tempo reale l’assegnazione dei titoli nazionali della specialità boulder.

Orario Fase di gara Categoria Dove vederla
09:30 Semifinali Maschile e Femminile Diretta streaming su Climbing TV (Sportface TV)
15:00 Finale Maschile Diretta streaming su Climbing TV (Sportface TV)
17:45 Finale Femminile Diretta streaming su Climbing TV (Sportface TV)
19:15 Premiazioni Diretta streaming su Climbing TV (Sportface TV

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