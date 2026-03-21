Boulder, Coppa Italia: il programma di domani 22 marzo, orari, diretta e highlights

La Coppa Italia Boulder 2026 è arrivata al suo momento decisivo. Domani domenica 22 marzo, al Crazy Center di Prato si assegnano i titoli della terza e ultima tappa del circuito nazionale.
Coppa Italia Boulder 2026: il programma
Dopo le qualifiche disputate oggi, l’attenzione si sposta interamente sulle fasi più spettacolari della competizione, quelle che decreteranno i vincitori e la classifica finale di Coppa Italia Boulder 2026. Oltre cento atleti tra i migliori specialisti del panorama nazionale sono pronti a contendersi il podio.
La tappa di Prato, infatti, non assegna solo le medaglie della singola prova ma definisce anche i campioni della Coppa Italia Boulder 2026.
La giornata di domenica si apre con le semifinali maschili e femminili in contemporanea, con una prima scrematura per selezionare i migliori atleti che accederanno alle finali del pomeriggio. Il pubblico può assistere gratuitamente a tutte le fasi di gara, contribuendo a creare un’atmosfera carica di energia attorno al campo gara. Nel pomeriggio i vincitori, con la tappa conclusiva del circuito, al Crazy Center.
Il programma e gli orari
Grande attenzione anche per i media. Le semifinali e finali saranno trasmesse in diretta streaming gratuita su Climbing TV, disponibile sulla piattaforma Sportface TV.
Un’opportunità importante per appassionati e addetti ai lavori che potranno seguire in tempo reale l’assegnazione dei titoli nazionali della specialità boulder.
|Orario
|Fase di gara
|Categoria
|Dove vederla
|09:30
|Semifinali
|Maschile e Femminile
|Diretta streaming su Climbing TV (Sportface TV)
|15:00
|Finale
|Maschile
|Diretta streaming su Climbing TV (Sportface TV)
|17:45
|Finale
|Femminile
|Diretta streaming su Climbing TV (Sportface TV)
|19:15
|Premiazioni
|—
|Diretta streaming su Climbing TV (Sportface TV