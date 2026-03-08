Boulder, Campionato Italiano: Giorgia Tesio domina, Reusa trionfa tra gli uomini

La Vertikale di Bressanone ha ospitato l’appuntamento più prestigioso dell’anno per il boulder italiano senza tradire le attese.

Giorgia Tesio e Matteo Reusa dominano il Campionato Italiano Boulder 2026

Nella prova unica del Campionato Italiano, Giorgia Tesio e Matteo Reusa si sono confermati i migliori, aggiudicandosi i titoli rispettivamente nelle categorie femminile e maschile.

Dopo i primi appuntamenti del calendario, dominati dalle giovani promesse, la gara di Bressanone ha illuminato gli spettatori grazie ad un livello tecnico di altissimo prestigio.

Spettacolo garantito anche dai blocchi firmati da Stefan Scarperi, Igor Simoni, Matteo Baschieri e Luca Camanni, pensati per mettere in difficoltà anche i climber più esperti.

Giorgia Tesio dell’ Esercito ha guidato la competizione femminile sin dalle qualifiche, completando tutte le scalate proposte con assoluta precisione: un dominio netto e senza rivali. Dietro di lei, Camilla Moroni (G.S. Fiamme Oro) ha scalato con determinazione, migliorando passo dopo passo fino a conquistare la medaglia d’argento, mentre Laura Rogora (G.S. Fiamme Oro) ha centrato il bronzo con strategia e intelligenza agonistica.

Completano la classifica Francesca Matuella (C.S. Aeronautica Militare), Stella Giacani (G.S. Fiamme Gialle), Irina Daziano (InOut), Carolina Gradaschi (King Rock) e Leonie Hofer (AVS).

In campo maschile, la giovane promessa Matteo Reusa del gruppo Fiamme Gialle ha confermato la sua ascesa. Con un punteggio di 84.9, Reusa ha preceduto Riccardo Vicentini (Fiamme Gialle), autore di una gara brillante, e Niccolò Salvatore (Fiamme Rosse), capace di emergere nei momenti chiave.

Seguono Simone Mabboni (Crazy Center), Filip Schenk (Fiamme Oro), Ernesto Placci (Carchidio Strocchi), Giovanni Bagnoli (Crazy Center) e Mattia Salvatore (Gollum Climbing Academy).

Tesio e Reusa anche oggi si sono confermati i veri punti di riferimento del boulder italiano, pronti per esplodere anche sulle scene internazionali.

Campionato Italiano Boulder 2026: gli highlights

