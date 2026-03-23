Arrampicata sportiva, trial di selezione per la Nazionale Boulder ad Arco: appuntamento il 28 e 29 marzo

Al Centro Tecnico Federale si valutano gli atleti in vista del calendario internazionale 2026. Lo staff osserverà capacità tecniche, fisiche e mentali su tracciature specifiche in contesto competitivo

Prosegue la preparazione della Nazionale italiana di arrampicata sportiva. Il prossimo appuntamento è fissato per il 28 e 29 marzo ad Arco, dove il Centro Tecnico Federale ospiterà il trial di selezione per il comparto Boulder: un momento chiave nel percorso di costruzione della squadra nazionale in vista dei prossimi impegni internazionali.

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Un passaggio decisivo per lo staff tecnico

Il raduno rappresenta un banco di prova fondamentale. Lo staff tecnico federale avrà l’opportunità di osservare da vicino lo stato di forma degli atleti, valutandone le capacità tecniche, fisiche e mentali attraverso tracciature specifiche allestite in un contesto competitivo. L’obiettivo è individuare i profili più pronti ad affrontare le sfide del calendario internazionale della stagione 2026.

Arco, sede strategica dell’arrampicata italiana

Il Centro Tecnico Federale di Arco si conferma ancora una volta punto di riferimento privilegiato per le attività di alto livello dell’arrampicata sportiva italiana, grazie alle condizioni ideali che offre sia allo staff che agli atleti per lavorare al massimo dell’intensità. Il trial si inserisce nel più ampio processo di consolidamento della squadra nazionale, con la selezione che contribuirà a delineare con maggiore chiarezza le gerarchie in vista dei grandi appuntamenti internazionali. L’elenco degli aventi diritto e il programma dettagliato saranno comunicati nei prossimi giorni.