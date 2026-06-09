Arrampicata sportiva protagonista al Collana di Napoli: la FASI incontra giovani e famiglie alla Giornata Nazionale dello Sport

Lo Stadio Collana di Napoli ha ospitato anche una parete promozionale dedicata all’arrampicata sportiva nell’ambito della Giornata Nazionale dello Sport. In prospettiva, l’impianto sarà dotato di uno spazio permanente destinato a diventare Centro Federale Regionale FASI.

L’arrampicata sportiva tra le protagoniste della Giornata Nazionale dello Sport

Anche l’arrampicata sportiva ha avuto un ruolo di primo piano alla Giornata Nazionale dello Sport andata in scena allo Stadio Collana di Napoli. L’evento, istituito dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e promosso sul territorio con il coinvolgimento del Comune di Napoli e del CONI Campania, ha trasformato l’impianto partenopeo in una grande cittadella dello sport aperta a cittadini, famiglie e giovani.

Per l’intera giornata decine di discipline hanno animato gli spazi del Collana, offrendo ai partecipanti l’opportunità di avvicinarsi a nuove attività sportive e di sperimentarle direttamente sul campo.

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Grande interesse per la parete promozionale FASI

Tra le attività più apprezzate dal pubblico c’è stata la parete promozionale allestita dalla Federazione Arrampicata Sportiva Italiana. Numerosi ragazzi e ragazze hanno potuto provare la disciplina in totale sicurezza, scoprendo da vicino uno sport sempre più popolare e in costante crescita.

Alla manifestazione hanno partecipato anche il Delegato Regionale FASI Campania Stefano Sgobba e il Presidente del CONI Campania Sergio Roncelli, a conferma della collaborazione tra istituzioni sportive e territorio per favorire la diffusione della pratica sportiva.

Il Collana guarda al futuro con un Centro Federale Regionale

L’appuntamento assume un significato particolare anche in vista dei prossimi interventi di riqualificazione dello Stadio Collana. L’impianto, rilanciato grazie all’affidamento della Regione Campania al CONI regionale, sarà interessato da nuovi lavori a partire dal mese di settembre.

Tra gli interventi previsti figura anche la realizzazione di uno spazio dedicato all’arrampicata sportiva che sarà riconosciuto come Centro Federale Regionale, diventando un punto di riferimento per tutto il movimento campano.

Battistella: “La Campania ha grandi potenzialità”

Soddisfazione nelle parole del presidente federale Davide Battistella, che ha sottolineato l’importanza della presenza della FASI all’interno della manifestazione.

“La presenza della FASI in occasione della Giornata Nazionale dello Sport al Collana rappresenta un segnale importante per tutto il movimento”, ha dichiarato Battistella. “Sostenere le realtà regionali, anche quelle più piccole o in fase di sviluppo, è una scelta strategica per far crescere in maniera capillare l’arrampicata sportiva sul territorio. La Campania ha grandi potenzialità e la prospettiva di uno spazio dedicato all’interno dello Stadio Collana può rappresentare un punto di riferimento fondamentale per atleti, tecnici, società e giovani che si avvicinano alla nostra disciplina”.

Un’opportunità per le nuove generazioni

L’iniziativa conferma il crescente interesse verso l’arrampicata sportiva, disciplina capace di coniugare attività fisica, inclusione e sviluppo personale. Un movimento che continua a crescere e che punta a rafforzare ulteriormente la propria presenza sul territorio campano grazie ai progetti legati al Collana.