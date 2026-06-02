Arrampicata sportiva, la Coppa del Mondo fa tappa a Praga: boulder e lead al centro della scena

La Coppa del Mondo 2026 di arrampicata sportiva non si ferma. Dopo gli appuntamenti di Berna e Madrid, il circuito internazionale si sposta a Praga per un nuovo fine settimana di gare. Nella capitale ceca saranno protagoniste due specialità: il Boulder e la lead.

Boulder: Anraku uomo da battere, Italia con Moroni e Tesio

Nel Boulder maschile il riferimento resta Sorato Anraku. Il giapponese ha dominato le prime tre uscite stagionali, firmando tre vittorie su tre e presentandosi a Praga come grande favorito. L’Italia proverà a inserirsi con Luca Boldrini e Matteo Reusa, con l’obiettivo di raggiungere almeno la semifinale.

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In campo femminile il quadro è invece più aperto, con tre vincitrici nei primi tre eventi. Per l’Italia attenzione soprattutto a Camilla Moroni, reduce dalla finale di Madrid, chiusa all’ottavo posto. Da seguire anche Giorgia Tesio e Stella Giacani, entrambe già vicine alla zona finale dell’ultima uscita.

Lead: Schenk cerca conferma, Garnbret punta quota 50

Nella lead maschile il nome caldo è Neo Suzuki, vincitore a Wujian davanti ad Alberto Gines Lopez e Dohyun Lee. L’Italia guarda a Filipp Schenk, settimo nella tappa cinese e dunque già capace di entrare tra i migliori, e a Giovanni Placci.

Tra le donne senza Laura Rogora, le carte azzurre saranno Viola Battistella, Ilaria Scolaris e Valentina Arnoldi, con l’obiettivo realistico di portare almeno una rappresentate in semifinale. Riflettori puntati anche su Janja Garnbret: la slovena tornane circuito e va a caccia della cinquantesima vittoria in Coppa del Mondo.