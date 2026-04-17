Arrampicata sportiva, il presidente FASI Battistella ricevuto da Papa Leone XIV

Udienza in Vaticano con i vertici dello sport italiano e gli atleti dei Giochi Milano Cortina 2026: ribadito il valore educativo dello sport.

Una giornata dal forte valore simbolico per lo sport italiano e per il movimento dell’arrampicata sportiva. Il presidente della Federazione Arrampicata Sportiva Italiana, Davide Battistella, ha partecipato all’udienza con Papa Leone XIV, svoltasi nella prestigiosa Sala Clementina del Palazzo Apostolico.

All’incontro hanno preso parte i vertici dello sport nazionale, insieme agli atleti olimpici e paralimpici protagonisti dei prossimi Giochi Olimpici Invernali Milano Cortina 2026, oltre a rappresentanti delle principali istituzioni sportive italiane.

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L’udienza ha rappresentato un momento di riflessione sul ruolo dello sport nella società contemporanea, riconosciuto come strumento di crescita personale, inclusione sociale e diffusione di valori universali. Nel suo intervento, il Pontefice ha sottolineato come lo sport rappresenti una vera e propria “scuola di vita”, capace di educare al rispetto, alla solidarietà e al senso di comunità.

“La partecipazione a questa udienza rappresenta un grande onore per tutto il nostro movimento – ha dichiarato il presidente FASI Davide Battistella –. Le parole del Santo Padre richiamano con forza i valori fondanti dello sport che, anche nella nostra disciplina, trovano espressione concreta ogni giorno: il rispetto dell’altro, la condivisione, la capacità di affrontare le sfide con determinazione e umiltà”.

Nel corso dell’incontro, Papa Leone XIV ha invitato gli atleti e i rappresentanti del mondo sportivo a custodire e trasmettere i valori più autentici dello sport, contribuendo a promuovere una cultura dell’incontro e della pace, in un contesto internazionale caratterizzato da tensioni e conflitti.

La presenza del presidente Battistella testimonia il ruolo sempre più centrale dell’arrampicata sportiva nel panorama sportivo nazionale e internazionale, confermando l’impegno della Federazione nella promozione dei valori educativi e sociali attraverso la pratica sportiva.