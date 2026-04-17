Arrampicata, 18 azzurri al via nella Coppa Europa Boulder Giovanile in Portogallo

A Soure prima tappa della European Youth Series 2026: debutto internazionale per la Nazionale italiana giovanile.

Parte dal Portogallo la stagione internazionale della Nazionale italiana giovanile di arrampicata sportiva. Sabato 18 e domenica 19 aprile, a Soure, si disputa la prima tappa della European Youth Series, la Coppa Europa Boulder giovanile, primo importante banco di prova del 2026.

Saranno 18 gli azzurri impegnati nella competizione, che vedrà la partecipazione complessiva di 228 atleti provenienti da tutta Europa, suddivisi nelle categorie Under 19 e Under 17, maschili e femminili.

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L’appuntamento inaugura un calendario ricco di impegni internazionali: dopo la tappa portoghese il circuito proseguirà il 9-10 maggio a Graz e il 30-31 maggio a Bruxelles. In seguito spazio ai grandi eventi stagionali con i Campionati Europei Giovanili di Sukoró (12-14 giugno) e i Campionati Mondiali Giovanili di Arco (18-25 luglio).

Una sfida tecnica di alto livello

La competizione rappresenta un test particolarmente significativo dal punto di vista tecnico. Le tracciature internazionali metteranno alla prova le capacità interpretative degli atleti, chiamati a risolvere problemi complessi che richiedono precisione, forza, resistenza e rapidità di adattamento.

Secondo il Direttore Tecnico Davide Manzoni, la gara rappresenta un passaggio fondamentale per la crescita del gruppo: l’obiettivo è consolidare esperienza e personalità agonistica in un contesto competitivo di alto livello.

Gli azzurri in gara

Under 19 maschile

Giovanni Bagnoli

Tommaso Milanese

Matteo Tranquilli

Gabriele Fisanotti

Alessandro Sofia

Under 19 femminile

Emma Gregorotti

Nicole Francesconi

Bettina Dorfmann

Under 17 maschile

Emiliano Zingrini

Pietro Franzoni

Leonardo Donola

Jaouad Bouih

Pier Giulio Paglierani

Under 17 femminile

Giorgia Zanetti

Carolina Gradaschi

Elisa D’Addario

Chiara Franceschi

Leonora Lucarelli

Programma di gara

Sabato 18 aprile

Ore 08:30 – Qualifiche Under 17

Ore 15:30 – Qualifiche Under 19

Domenica 19 aprile

Ore 10:00 – Finali Under 17

Ore 12:30 – Finali Under 19

La prima uscita internazionale consentirà di valutare il livello competitivo della squadra italiana in vista degli appuntamenti più importanti della stagione. Un’occasione per accumulare esperienza e misurarsi con i migliori giovani talenti europei.