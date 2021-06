Zona gialla, arancione e rossa: ecco la nuova colorazione delle regioni da lunedì 7 giugno

by Redazione

Dal prossimo lunedì 7 giugno altre quattro regioni italiane passeranno ufficialmente nella zona bianca: ecco la nuova colorazione delle regioni aggiornata a lunedì 7 giugno. In seguito al nuovo monitoraggio settimanale Iss-Ministero della Salute, Abruzzo, Umbria Liguria e Veneto si aggiungeranno a Sardegna, Molise e Friuli Venezia Giulia e diventeranno bianche, poiché da settimane registrano un’incidenza sotto i 50 casi per 100mila abitanti, passeranno in fascia bianca, mentre il resto d’Italia rimarrà in zona gialla.

LA NUOVA COLORAZIONE DELLE REGIONI A PARTIRE DA LUNEDI’ 24 MAGGIO

BIANCA: Sardegna, Molise, Friuli Venezia Giulia, Abruzzo, Umbria, Liguria, Veneto

GIALLA: Emilia Romagna, Lombardia, Piemonte, Campania, Toscana, Lazio, Provincia autonoma di Bolzano, Marche, Provincia autonoma di Trento, Basilicata, Calabria, Puglia, Sicilia, Valle d’Aosta

ARANCIONE: –

ROSSA: –