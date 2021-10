Zona bianca, gialla, arancione e rossa: ecco la nuova colorazione delle regioni da lunedì 18 ottobre

by Redazione

L’Italia rimane totalmente in zona bianca. Dalla settimana che prende il via lunedì 18 ottobre, dunque, tutto il paese continuerà ad essere in zona bianca, quella con minori restrizioni sul fronte della risposta alla pandemia. Per almeno una settimana, dunque, in tutto il paese si potrà circolare all’aperto senza mascherina, anche in Sicilia che sino a pochi giorni fa era l’unico territorio ancora in zona gialla. Andiamo a scoprire dunque la colorazione delle regioni da lunedì 18 ottobre.

LA NUOVA COLORAZIONE DELLE REGIONI A PARTIRE DA LUNEDI 11 OTTOBRE

BIANCA: Sardegna, Molise, Friuli Venezia Giulia, Abruzzo, Umbria, Liguria, Veneto, Lombardia, Lazio, Piemonte, Puglia, Emilia-Romagna e Provincia autonoma di Trento, Campania, Toscana, Provincia autonoma di Bolzano, Marche, Basilicata, Calabria, Valle d’Aosta, Sicilia.

GIALLA: /

ARANCIONE: /

ROSSA: – /