X Factor 2022, semifinale LIVE in tv: data, orario, canale e diretta streaming

Dove e quando vedere la semifinale di X Factor 2022, in prima serata su Sky Uno e in streaming su Now, con la quarta puntata dedicata ai live show. Appuntamento a giovedì 1° dicembre in diretta dal palco del Teatro Repower di Milano, con i cinque concorrenti rimasti in gara che si sfideranno i quattro posti per la finalissima. Conduzione affidata a Francesca Michielin, che accompagnerà in questa penultima puntata i quattro giudici Fedez, Rkomi, Ambra Angiolini e Dargen D’Amico. Non prendete impegni dunque per la serata di giovedì 1° dicembre. Appuntamento alle ore 21:15 su Sky Uno e in streaming su NOW, sempre disponibile on demand e visibile su Sky Go. Il programma va in onda in chiaro su TV8, tutti i mercoledì della settimana successiva, in prima serata, dalle ore 21:30.