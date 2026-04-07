Sportface è su Amazon Prime: l’offerta del palinsesto

Presentato il palinsesto di Sportface TV su Amazon Prime

Immaginate di entrare nel cuore pulsante dello sport italiano, dove ogni storia batte come

un cuore olimpico e ogni curiosità vi catapulta nell’universo intimo dei campioni.

SportFace TV è pronta a travolgervi su Prime Video dal 7 aprile, con un palinsesto che

trasforma la vostra passione in adrenalina pura, spaziando dalle esclusive

all’intrattinemento.

Svelati alcuni tra i programmi che vi ruberanno il fiato:

– Cinque Cerchi: ritratti tascabili di atleti olimpici, dipinti con 5 curiosità, tra imprese in gara, sudore in allenamento e segreti della vita privata.

– Old but Gold: viaggi nel tempo tra le pietre miliari dello sport italiano, con ori olimpici leggendari in bianco e nero, per rivivere le origini epiche da cui tutto è partito.

– Sport is my Life: interviste viscerali a talenti in rampa di lancio e veterani che combattono per il trono, esplorando l’essenza dello sport. Per chi vive e respira sport.

– Inside: il racconto delle vite nascoste di atleti e dirigenti, narrate in prima persona, scoprendo rituali e abitudini che forgiano i veri campioni oltre il campo.

– Shakerati: due atleti, uno shaker magico di domande estratte a sorte. Un cocktail esplosivo di aneddoti, emozioni e rivelazioni autentiche.

E non è tutto: a completare l’offerta unica nel suo genere targata Sportface, i film e i documentare targati Digital Studios, oltre a contenuti esclusivi targati CONI, come Battiti Olimpici, serie unica girata all’Istituto di Medicina dello Sport, che vi porta dentro l’esaltante preparazione febbrile degli atleti per le Olimpiadi di Milano-Cortina 2026.

SportFace TV non è solo TV: è il vostro passaporto per l’olimpo dello sport.

Dal 7 aprile su Prime Video, accendete la passione, correte su https://tv.sportface.it e lasciatevi conquistare.