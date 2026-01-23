Rai Sport, Montingelli: “Non comprendo le accuse alla Direzione”

Il giornalista e membro del Cdr di Rai Sport Saverio Montingelli contro la decisione del Comitato di Redazione della testata

Il Cdr di Rai Sport ha proclamato lo stato di agitazione per protestare contro “le scelte del direttore Paolo Petrecca” esprimendo “fortissima preoccupazione per un piano di lavoro con molti punti deboli”.

Contro tale visione delle cose si è però esposto il giornalista e membro del Cdr della testata, Saverio Montingelli, votando contro il documento approvato. In una dichiarazione rilasciata all’Adkronos, Montingelli ha spiegato i motivi della sua decisione e ha invitato tutti ad abbassare i toni per il bene della testata, difendendo l’operato di Petrecca.

“Quando il confronto interno viene sostituito dalla polemica e dalla strumentalizzazione, il rischio è quello di indebolire la testata invece di rafforzarla” le parole del giornalista sulla decisione del Cdr che ha rimarcato come l’assemblea di Rai Sport ha partecipato “meno di un terzo del corpo redazionale, un dato che ne ridimensiona inevitabilmente la rappresentatività”. Montingelli spiega che – pur definendo legittime visioni differenti all’interno di una redazione – “una testata come Rai Sport dovrebbe guardare avanti, avere una prospettiva ampia e puntare sull’innovazione”.

“Invece – continua – , alcune prese di posizione sembrano rispondere più alla difesa di singoli ‘orticelli’ e a una mentalità antiquata, che rischia di danneggiare una direzione impegnata in un percorso di rilancio”.

Montingelli difende la Direzione di Rai Sport: “Documento pretestuoso”

Montingelli definisce “pretestuoso il contenuto del documento approvato dai due terzi del Cdr e dal fiduciario di Milano” e giudica “evidente il tentativo di strumentalizzare decisioni che la direzione sta assumendo con scrupolo, dedizione e professionalità in vista delle Olimpiadi Invernali di Milano-Cortina e di altri importanti appuntamenti editoriali”.

Il giornalista risponde all’accuse lanciate per l’utilizzo di una collaboratrice esterna, spiegando che si tratta “una professionista di valore e riconosciuta competenza, che rappresenta un reale valore aggiunto per la testata” e ricorda come l’utilizzo di colleghi della Tgr nel progetto olimpico – altra accusa mossa alla Direzione – è “una pratica che in passato è sempre stata adottata senza che suscitasse polemiche”.

Inoltre aggiunge anche: “Ho la netta sensazione che, in questa fase, a Rai Sport si stiano confondendo i ruoli, con una parte minoritaria della base che tenta di sostituirsi alla direzione editoriale. Il direttore Paolo Petrecca, oggi finito nel mirino, ha dimostrato con i fatti di saper valorizzare e rilanciare programmi storici come La Domenica Sportiva, 90° Minuto del sabato e altre produzioni, storiche e recenti”.

Da qui le sue perplessità sull'”accanimento nei confronti della direzione” e “le accuse mosse oggi su scelte che in passato sono sempre rientrate nella normale gestione editoriale”. Quindi l’invito ad abbassare i toni e “tornare a un confronto serio e responsabile, nell’interesse della testata, dei professionisti che vi lavorano e dei telespettatori”.