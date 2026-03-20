Oggi 20 marzo 2026: orari, calendario completo e dove vedere gli eventi in diretta

Oggi, venerdì 20 marzo 2026, sarò una giornata ricchissima di appuntamenti sportivi da seguire in TV e streaming. Dall’atletica leggera al tennis, passando per MotoGP, sci, calcio e basket, il palinsesto offre tantissimi eventi.

Venerdì 20 marzo 2026: gli eventi di oggi

In questa guida completa troverai gli orari ed il programma dettagliato su dove vedere tutte le competizioni in diretta, per non perderti nemmeno un appuntamento.

I riflettori sono puntati sulla prima giornata dei Mondiali indoor di atletica 2026 a Torun (Polonia). La rassegna iridata rappresenta uno degli eventi clou della giornata, ma non è l’unico appuntamento da seguire.

Ampio spazio anche agli sport invernali con un programma particolarmente intenso tra Norvegia, Canada ed USA.

Poi gli sport maggiori con MotoGP, tennis e calcio. Comincia oggi il weekend del GP del Brasile di MotoGP, mentre il tennis vede in scena il prestigioso torneo ATP e WTA 1000 di Miami, con diversi italiani impegnati nel secondo turno. In serata spazio anche a due gare di Serie A con Cagliari-Napoli e Genoa-Udinese.

Calendario sport in TV oggi (20 marzo 2026)

07:00 – Judo, Grand Slam Tbilisi – streaming su Judo TV

07:30 – Snooker, World Open (quarti) – Discovery+, HBO Max

09:30 – Nuoto, Trofeo Livorno – RaiPlay

10:05 – Atletica, Mondiali indoor – RaiSport, Sky Sport, streaming

10:15 – Freestyle Big Air qualificazioni – no copertura

10:30 – Salto con gli sci qualificazioni femminili – no copertura

10:45 – Sci alpino discesa maschile (prova) – no copertura

12:00 – Sci alpino discesa femminile (prova)

12:21 – Ciclismo, Bredene Classic – Eurosport, DAZN

13:00 – Moto3 prove libere – Sky Sport MotoGP

14:00 – Moto2 e Judo – Sky / streaming

15:05 – MotoGP prove libere – Sky Sport

16:00 – Tennis ATP e WTA Miami – Sky, SuperTennis

16:15 – Biathlon sprint maschile – Eurosport, DAZN

17:00 – Salto con gli sci qualificazioni uomini – Eurosport

18:10 – Atletica, sessione serale Mondiali indoor

18:30 – Serie A: Cagliari vs Napoli – DAZN

18:45 – Eurolega: Fenerbahce vs Olimpia Milano – Sky

20:00 – Sci di fondo (uomini) – Eurosport, DAZN

20:45 – Serie A: Genoa vs Udinese – Sky

21:00 – Premier League: Bournemouth vs Manchester United – Sky

21:00 – Liga: Villarreal vs Real Sociedad – DAZN

02:00 – Curling femminile: Italia vs Turchia – streaming

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