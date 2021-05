Mihajlovic ai Soliti Ignoti, siparietto con un concorrente: “Tifi Roma? Nessuno è perfetto”

by Giorgio Billone

Sinisa Mihajlovic, Bologna - Foto Antonio Fraioli

Divertente siparietto che ha coinvolto il tecnico del Bologna, Sinisa Mihajlovic, ai Soliti Ignoti Su Rai Uno. L’allenatore era il concorrente che avrebbe dovuto indovinare l’identità di otto partecipanti in qualità di identità ignote al programma di Amadeus. Durante la puntata, il conduttore siciliano ha chiesto a uno degli ignoti per che squadra facesse il tifo, la risposta è stata “Roma”. A questo punto, non poteva che intervenire il serbo, ex giocatore della Lazio, che ha detto: “Vabbè, dai, nessuno è perfetto”. E via con le risate.