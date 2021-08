LIVE – Bollettino oggi, martedì 10 agosto: contagi aggiornati di ogni regione (DIRETTA)

Seguiamo in diretta live la giornata di raccolta dati sul numero dei contagi aggiornati in Italia nella giornata di martedì 10 agosto. Attesa per i numeri aggiornati con i dati più rilevanti per monitorare l’impatto della pandemia. Dalla Lombardia alla Campania, ecco i numeri di martedì 10 agosto, Sportface.it vi offrirà i dati in tempo reale.

ECCO COME LEGGERE I NUMERI DEL BOLLETTINO

DATI NAZIONALI DI OGGI: Dati non ancora disponibili

DATI NAZIONALI DI IERI: 4.200 nuovi contagi, 22 morti, 1.589 guariti, 43.028 tamponi molecolari, 299 in terapia intensiva



Di seguito c’è l’andamento delle regioni, che sono colorate in base al tipo di zona (rossa, arancione, gialla o bianca)*:



*i ‘nuovi contagi’ vengono calcolati sui risultati dei tamponi antigenici e molecolari, mentre viene riportato solo il conteggio del totale dei tamponi molecolari effettuati (non antigenici).

LOMBARDIA:

OGGI: Dati odierni non ancora disponibili

IERI: 200 nuovi contagi, 1 morto, 5.476 tamponi molecolari, 37 in terapia intensiva



PIEMONTE:

OGGI: Dati odierni non ancora disponibili

IERI: 90 nuovi contagi, 0 morti, 1.820 tamponi molecolari, 4 in terapia intensiva



EMILIA-ROMAGNA:

OGGI: Dati odierni non ancora disponibili

IERI: 642 nuovi contagi, 1 morto, 6.309 tamponi molecolari, 31 in terapia intensiva



VENETO:

OGGI: Dati odierni non ancora disponibili

IERI: 425 nuovi contagi, 2 morti, 6.062 tamponi molecolari, 20 in terapia intensiva



LAZIO:

OGGI: Dati odierni non ancora disponibili

IERI: 474 nuovi contagi, 3 morti, 62 in terapia intensiva



SICILIA:

OGGI: Dati odierni non ancora disponibili

IERI: 923 nuovi contagi, 2 morti, 4.782 tamponi molecolari, 52 in terapia intensiva

CAMPANIA:

OGGI: Dati odierni non ancora disponibili

IERI: 315 nuovi contagi, 5 morti, 2.849 tamponi molecolari, 17 in terapia intensiva



PUGLIA:

OGGI: Dati odierni non ancora disponibili

IERI: 144 nuovi contagi, 1 morto, 1.683 tamponi molecolari, 16 in terapia intensiva

TOSCANA:

OGGI: Dati odierni non ancora disponibili

IERI: 492 nuovi contagi, 3 morti, 5.338 tamponi molecolari, 30 in terapia intensiva

CALABRIA:

OGGI: Dati odierni non ancora disponibili

IERI: 92 nuovi contagi, 2 morti, 1.659 tamponi molecolari, 4 in terapia intensiva



LIGURIA:

OGGI: Dati odierni non ancora disponibili

IERI: 76 nuovi contagi, 0 morti, 1.320 tamponi molecolari, 15 in terapia intensiva



SARDEGNA:

OGGI: Dati odierni non ancora disponibili

IERI: 172 nuovi contagi, 2 morti, 2.012 tamponi molecolari, 22 in terapia intensiva

MARCHE:

OGGI: Dati odierni non ancora disponibili

IERI: 46 nuovi contagi, 0 morti, 1.043 tamponi molecolari, 6 in terapia intensiva



ABRUZZO:

OGGI: Dati odierni non ancora disponibili

IERI: 83 nuovi contagi, 0 morti, 2.170 tamponi molecolari, 1 in terapia intensiva



FRIULI-VENEZIA GIULIA:

OGGI: Dati odierni non ancora disponibili

IERI: 10 nuovi contagi, 0 morti, 1.087 tamponi molecolari, 1 in terapia intensiva



UMBRIA:

OGGI: Dati odierni non ancora disponibili

IERI: 31 nuovi contagi, 0 morti, 500 tamponi molecolari, 1 in terapia intensiva



BASILICATA:

OGGI: Dati odierni non ancora disponibili

IERI: 21 nuovi contagi, 0 morti, 276 tamponi molecolari, 1 in terapia intensiva



MOLISE:

OGGI: Dati odierni non ancora disponibili

IERI: 4 nuovi contagi, 0 morti, 56 tamponi molecolari, 1 in terapia intensiva



VALLE D’AOSTA:

OGGI: Dati odierni non ancora disponibili

IERI: 23 nuovi contagi, 0 morti, 122 tamponi molecolari, 0 in terapia intensiva



PROVINCIA DI BOLZANO:

OGGI: Dati odierni non ancora disponibili

IERI: 5 nuovi contagi, 0 morti, 209 tamponi molecolari, 2 in terapia intensiva



PROVINCIA DI TRENTO:

OGGI: Dati odierni non ancora disponibili

IERI: 16 nuovi contagi, 0 morti, 181 tamponi molecolari, 0 in terapia intensiva