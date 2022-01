Elezione presidente della Repubblica, anche nella seconda votazione i nomi di Lotito e Zoff

by Giorgio Billone

Il presidente della Lazio Claudio Lotito - Foto Baldinacci/Sportface

Anche nella seconda votazione per eleggere il presidente della Repubblica, escono fuori dei nomi legati al mondo del calcio. In particolare, ci sono voti per il numero uno della Lazio Claudio Lotito e per il presidente della Ternana Stefano Bandecchi, ma anche per Dino Zoff, nomi già usciti ieri dalla prima votazione e riproposti anche quest’oggi dai grandi elettori che hanno votato a scrutinio segreto.