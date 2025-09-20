Gli azzurri si sono trasferiti ieri in un hotel vicino alla Mall of Asia Arena di Manila, teatro della fase a eliminazione diretta. L’albiceleste avversario domenica.

Con il pass già in tasca per gli ottavi di finale dei Mondiali, l’Italvolley si è spostata ieri pomeriggio in una nuova sede logistica, più vicina alla SM Mall of Asia Arena, impianto che da oggi ospita la fase a eliminazione diretta.

