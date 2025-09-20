Volley, l’Italia prepara la sfida all’Argentina negli ottavi Mondiali
Gli azzurri si sono trasferiti ieri in un hotel vicino alla Mall of Asia Arena di Manila, teatro della fase a eliminazione diretta. L’albiceleste avversario domenica.
Con il pass già in tasca per gli ottavi di finale dei Mondiali, l’Italvolley si è spostata ieri pomeriggio in una nuova sede logistica, più vicina alla SM Mall of Asia Arena, impianto che da oggi ospita la fase a eliminazione diretta.
La squadra di Fefè De Giorgi, seconda classificata nel girone F dietro al Belgio, ha già preso confidenza con il campo che domenica 21, alle 9.30 ora italiana (diretta su Rai2, Raiplay, Rainews.it, DAZN e VBTV), vedrà gli azzurri affrontare l’Argentina di Marcelo Mendez.
Il torneo finora ha offerto ribaltoni inattesi: fuori dai giochi Francia (oro olimpico a Parigi 2024), Brasile, Germania, Giappone e Cuba. Un livello medio altissimo, che rende ogni partita un confronto da dentro o fuori.
L’Italia conosce bene l’albiceleste: l’ultimo precedente risale al 15 giugno a Quebec City, quando Giannelli e compagni si imposero 3-1 nella Volleyball Nations League. Domenica in palio ci sarà molto di più: un posto tra le prime otto del mondo.