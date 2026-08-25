Volley, Italia alla FIPAV Cup Men Elite: Germania, Cuba e Brasile in diretta su Sky e NOW

Da mercoledì 26 a domenica 30 agosto gli azzurri saranno impegnati negli ultimi test ufficiali prima degli Europei. Esordio contro la Germania a Reggio Calabria, poi trasferimento a Messina per le sfide con Cuba e Brasile.
Tre test di alto livello per l’Italia maschile di volley prima dei Campionati Europei. Da mercoledì 26 a domenica 30 agosto gli azzurri saranno protagonisti della FIPAV Cup Men Elite, con tutte le partite trasmesse su Sky e in streaming su NOW.
La Nazionale affronterà nell’ordine Germania, Cuba e Brasile, negli ultimi appuntamenti ufficiali prima degli Europei maschili, in programma dal 9 al 26 settembre e a loro volta in diretta su Sky Sport.
Italia-Germania mercoledì 26 agosto a Reggio Calabria
Il primo appuntamento è in programma mercoledì 26 agosto alle ore 21 al PalaCalafiore di Reggio Calabria.
L’Italia affronterà la Germania, con diretta su Sky Sport Arena e in streaming su NOW.
La telecronaca sarà affidata a Roberto Prini e Andrea Zorzi, mentre Bruno Palermo seguirà la Nazionale come inviato per interviste e approfondimenti.
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Venerdì Italia-Cuba al PalaRescifina
Dopo la gara di Reggio Calabria, gli azzurri si trasferiranno a Messina, dove si disputeranno gli altri due incontri della FIPAV Cup Men Elite.
Venerdì 28 agosto alle 20 l’Italia sfiderà Cuba al PalaRescifina. Anche questa partita sarà trasmessa su Sky Sport Arena e NOW, con il commento di Prini e Zorzi.
Domenica 30 agosto chiusura contro il Brasile
Il torneo si concluderà domenica 30 agosto alle 21 con la sfida tra Italia e Brasile.
L’incontro sarà visibile su Sky Sport Mix e in streaming su NOW e rappresenterà l’ultimo test della Nazionale prima dell’avvicinamento definitivo agli Europei.
FIPAV Cup Men Elite, il programma su Sky e NOW
Mercoledì 26 agosto
Ore 21.00 – Italia-Germania
Sky Sport Arena
Telecronaca: Roberto Prini e Andrea Zorzi
Venerdì 28 agosto
Ore 20.00 – Italia-Cuba
Sky Sport Arena
Telecronaca: Roberto Prini e Andrea Zorzi
Domenica 30 agosto
Ore 21.00 – Italia-Brasile
Sky Sport Mix
Telecronaca: Roberto Prini e Andrea Zorzi
Volley protagonista anche sui canali digitali Sky
La copertura della FIPAV Cup Men Elite sarà completata dagli aggiornamenti su Sky Sport 24, SkySport.it, Sky Sport Insider, App Sky Sport e account social ufficiali di Sky Sport, con notizie e approfondimenti dedicati alla Nazionale.