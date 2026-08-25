Volley, Italia alla FIPAV Cup Men Elite: Germania, Cuba e Brasile in diretta su Sky e NOW

Da mercoledì 26 a domenica 30 agosto gli azzurri saranno impegnati negli ultimi test ufficiali prima degli Europei. Esordio contro la Germania a Reggio Calabria, poi trasferimento a Messina per le sfide con Cuba e Brasile.

Tre test di alto livello per l’Italia maschile di volley prima dei Campionati Europei. Da mercoledì 26 a domenica 30 agosto gli azzurri saranno protagonisti della FIPAV Cup Men Elite, con tutte le partite trasmesse su Sky e in streaming su NOW.

La Nazionale affronterà nell’ordine Germania, Cuba e Brasile, negli ultimi appuntamenti ufficiali prima degli Europei maschili, in programma dal 9 al 26 settembre e a loro volta in diretta su Sky Sport.

Italia-Germania mercoledì 26 agosto a Reggio Calabria

Il primo appuntamento è in programma mercoledì 26 agosto alle ore 21 al PalaCalafiore di Reggio Calabria.

L’Italia affronterà la Germania, con diretta su Sky Sport Arena e in streaming su NOW.

La telecronaca sarà affidata a Roberto Prini e Andrea Zorzi, mentre Bruno Palermo seguirà la Nazionale come inviato per interviste e approfondimenti.

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Venerdì Italia-Cuba al PalaRescifina

Dopo la gara di Reggio Calabria, gli azzurri si trasferiranno a Messina, dove si disputeranno gli altri due incontri della FIPAV Cup Men Elite.

Venerdì 28 agosto alle 20 l’Italia sfiderà Cuba al PalaRescifina. Anche questa partita sarà trasmessa su Sky Sport Arena e NOW, con il commento di Prini e Zorzi.

Domenica 30 agosto chiusura contro il Brasile

Il torneo si concluderà domenica 30 agosto alle 21 con la sfida tra Italia e Brasile.

L’incontro sarà visibile su Sky Sport Mix e in streaming su NOW e rappresenterà l’ultimo test della Nazionale prima dell’avvicinamento definitivo agli Europei.

FIPAV Cup Men Elite, il programma su Sky e NOW

Mercoledì 26 agosto

Ore 21.00 – Italia-Germania

Sky Sport Arena

Telecronaca: Roberto Prini e Andrea Zorzi

Venerdì 28 agosto

Ore 20.00 – Italia-Cuba

Sky Sport Arena

Telecronaca: Roberto Prini e Andrea Zorzi

Domenica 30 agosto

Ore 21.00 – Italia-Brasile

Sky Sport Mix

Telecronaca: Roberto Prini e Andrea Zorzi

Volley protagonista anche sui canali digitali Sky

La copertura della FIPAV Cup Men Elite sarà completata dagli aggiornamenti su Sky Sport 24, SkySport.it, Sky Sport Insider, App Sky Sport e account social ufficiali di Sky Sport, con notizie e approfondimenti dedicati alla Nazionale.