Taranto 2026, Hamza in finale nel badminton: live su Sportface TV

Yasmine Hamza rimonta Grammatoula Sotiriou e raggiunge Neslihan Arin nella finale del singolare femminile. Baldassi avanza in semifinale nella boxe e Buccolieri guida il trap; badminton, ritmica, padel e bocce live su Sportface TV.

Una straordinaria rimonta porta Yasmine Hamza nella finale del singolare femminile di badminton ai Giochi del Mediterraneo di Taranto 2026. L’azzurra supera la greca Grammatoula Sotiriou in tre game e si assicura almeno la medaglia d’argento. Il badminton è trasmesso in diretta su Sportface TV.

Badminton, Yasmine Hamza rimonta e vola in finale

La semifinale comincia nel peggiore dei modi per Hamza, travolta per 21-5 nel primo game. L’italiana non si arrende, cambia passo e conquista il secondo parziale per 21-18, portando l’incontro al set decisivo.

Dopo un avvio equilibrato nel terzo game, Hamza trova l’allungo determinante e chiude sul 21-17. In finale affronterà la turca Neslihan Arin. Dopo Fabio Caponio nel torneo maschile, l’Italia porta dunque un’altra atleta nella sfida per l’oro del badminton.

Ginnastica ritmica, Sella e Fucci nelle prime posizioni

Prosegue la seconda parte delle qualificazioni dell’all around femminile di ginnastica ritmica. Viola Sella ha totalizzato 27.200 punti alle clavette, risultato che le vale provvisoriamente la seconda posizione nella classifica dell’attrezzo.

Margherita Fucci ha invece ottenuto 26.450 al nastro, collocandosi momentaneamente al terzo posto. Le qualificazioni della ginnastica ritmica sono disponibili in diretta su Sportface TV.

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Boxe, Michele Baldassi raggiunge la semifinale

Arriva un’altra medaglia sicura per l’Italia nel torneo di boxe. Michele Baldassi supera Mohamed Dahmane Djemmal nei quarti di finale dei -60 kg e accede tra i migliori quattro della categoria.

In semifinale l’azzurro affronterà Cinar, vincitore per 5-0 contro Chadghour.

Tiro a volo, Buccolieri guida il trap maschile

Emanuele Buccolieri chiude al comando la prima giornata delle qualificazioni del trap maschile. L’azzurro colpisce 74 piattelli su 75 e precede un terzetto fermo a quota 73.

Buona anche la prova di Mauro De Filippis, quinto nel gruppo degli atleti con 72 piattelli.

Pallavolo, la Turchia rimonta il Kosovo

Nel torneo maschile di pallavolo la Turchia completa la rimonta contro il Kosovo e si impone per 3-2. Dopo aver perso i primi due set, la formazione turca ribalta l’incontro con i parziali di 21-25, 23-25, 25-15, 25-16, 15-10.

Nella pallamano maschile, invece, la Tunisia conduce per 30-24 contro Cipro dopo 53’09” di gioco.

Taranto 2026 in diretta su Sportface TV

Le gare di badminton e bocce, le qualificazioni della ginnastica ritmica e il programma del padel sono trasmessi in diretta su Sportface TV. La piattaforma OTT dedicata allo sport propone durante i Giochi del Mediterraneo di Taranto 2026 una selezione di eventi e competizioni da seguire in diretta o in differita.