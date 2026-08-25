Coppe europee in tv, oggi i playoff di Champions: giovedì Hapoel-Atalanta e sorteggio a Monaco

Da oggi, martedì 25 agosto, a giovedì 27 il calcio europeo protagonista su Sky e NOW. Stasera tre ritorni dei playoff di Champions League, mercoledì altre tre sfide. Giovedì l’Atalanta affronta l’Hapoel Tel Aviv in Conference League e Inter, Roma, Napoli e Como scoprono le avversarie della league phase di Champions.

Tre giorni di calcio europeo su Sky e in streaming su NOW. Da oggi, martedì 25 agosto, fino a giovedì 27 proseguono le qualificazioni alle Coppe Europee 2026/2027, tra i ritorni dei playoff di Champions League e la sfida di Conference League dell’Atalanta.

Spazio anche ai sorteggi della nuova league phase: giovedì toccherà alla Champions League, mentre venerdì saranno definiti gli accoppiamenti di Europa League e Conference League.

Champions League, tre playoff oggi martedì 25 agosto

Il programma comincia oggi con tre partite di ritorno dei playoff di UEFA Champions League.

Alle 18.45 si gioca Sabah-Beer Sheva, in diretta su Sky Sport 251 con la telecronaca di Elia Faggion.

Alle 21 sono invece in programma Bodø/Glimt-NEC, su Sky Sport Uno con Christian Giordano al commento, e LASK-Celtic, su Sky Sport Calcio con la telecronaca di Riccardo Morelli.

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Mercoledì altri tre ritorni dei playoff

Il programma di Champions proseguirà mercoledì 26 agosto con altre tre partite, tutte alle 21.

Viking-Dinamo Zagabria sarà trasmessa su Sky Sport Uno con Daniele Barone, AEK Atene-Levski Sofia su Sky Sport Calcio con Luca Mastrorilli e Celje-Slovan Bratislava su Sky Sport Mix con Manuel Favia.

Sempre alle 21 si giocherà anche Lione-Fenerbahce. I clienti Sky abbonati ad Amazon Prime potranno seguire l’incontro attraverso l’app Prime Video disponibile su Sky Q, Sky Stream e Sky Glass.

Giovedì Hapoel Tel Aviv-Atalanta alle 20

Giovedì 27 agosto sarà il turno dell’Atalanta, impegnata nel ritorno dei playoff di UEFA Conference League contro l’Hapoel Tel Aviv.

La partita si disputerà sul campo neutro di Miskolc, in Ungheria, con calcio d’inizio alle 20. Diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, NOW e in chiaro su TV8.

Il prepartita inizierà alle 19.30, con approfondimenti anche al termine dell’incontro. Telecronaca affidata a Paolo Ciarravano e Fernando Orsi, con Massimiliano Nebuloni inviato sul posto.

Sorteggio Champions giovedì: Inter, Roma, Napoli e Como aspettano le avversarie

Prima della partita dell’Atalanta, giovedì sarà anche il giorno del sorteggio della league phase di Champions League.

L’appuntamento da Monaco inizierà alle 17.45 su Sky Sport 24, TV8 e in streaming su SkySport.it e YouTube, mentre il sorteggio prenderà il via alle 18.

Saranno quattro le italiane coinvolte: Inter in prima fascia, Roma nella seconda, Napoli nella terza e Como nella quarta. Per ciascuna delle 36 partecipanti saranno definiti gli otto avversari della league phase.

A condurre lo speciale sarà Federica Masolin insieme ai suoi ospiti, mentre Francesco Cosatti raccoglierà da Monaco le reazioni delle delegazioni.

Venerdì i sorteggi di Europa League e Conference League

Il quadro delle Coppe Europee si completerà venerdì con i sorteggi di UEFA Europa League e Conference League.

L’appuntamento è fissato alle 13, con Mario Giunta e i suoi ospiti. Saranno coinvolte anche Milan e Juventus, che conosceranno le rispettive avversarie della league phase. Francesco Cosatti seguirà ancora da Monaco le voci dei dirigenti presenti.

Champions League, il programma di oggi martedì 25 agosto

Ore 18.45

Sabah-Beer Sheva – Sky Sport 251

Telecronaca: Elia Faggion

Ore 21.00

Bodø/Glimt-NEC – Sky Sport Uno

Telecronaca: Christian Giordano

LASK-Celtic – Sky Sport Calcio

Telecronaca: Riccardo Morelli

Champions League, il programma di mercoledì 26 agosto

Ore 21.00

Viking-Dinamo Zagabria – Sky Sport Uno

Telecronaca: Daniele Barone

AEK Atene-Levski Sofia – Sky Sport Calcio

Telecronaca: Luca Mastrorilli

Celje-Slovan Bratislava – Sky Sport Mix

Telecronaca: Manuel Favia

Lione-Fenerbahce – disponibile tramite Prime Video per i clienti Sky abbonati al servizio Amazon Prime

Conference League, il programma di giovedì 27 agosto

Ore 20.00 – Hapoel Tel Aviv-Atalanta

Prepartita dalle 19.30

Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, NOW e TV8

Telecronaca: Paolo Ciarravano e Fernando Orsi

Inviato: Massimiliano Nebuloni