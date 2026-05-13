Pallavolo femminile: convocate Italia per la Nations League, c’è una sorpresa

Julio Velasco ha ufficializzato le 30 giocatrici italiane selezionate per l’imminente Nations League 2026 di pallavolo femminile. Le azzurre si preparano a difendere il trofeo conquistato nelle ultime due edizioni.

Volley femminile: le scelte tecniche e il nuovo assetto tattico

Il Commissario Tecnico della Nazionale femminile di pallavolo ha stilato la lista da cui attinge per le tre tappe preliminari della competizione internazionale.

L’Italia scende in campo per giocare 12 partite complessive con l’obiettivo di qualificarsi alla Final Eight decisiva.

Il torneo rappresenta un banco di prova importante anche per lanciare atlete giovani e testare nuovi equilibri tattici. Spicca in questo senso l’esperimento che riguarda Ekaterina Antropova, spostata a tutti gli effetti nel reparto delle schiacciatrici. In questa zona operano anche Gaia Giovannini, Stella Nervini, Alice Tanase, Loveth Omoruyi, Alessia Bolzonetti e Alice Nardo. Nel ruolo di libero titolare si fa notare Eleonora Fersino, chiamata a prendere il posto di Monica De Gennaro, affiancata da Ilaria Spirito, Ilenia Moro e Federica Pelloni. In regia, alle spalle di Alessia Orro, trovano spazio Carlotta Cambi, Chidera Blessing Eze, Asia Bonelli e Francesca Scola. Il gruppo degli opposti comprende Merit Adigwe, Josephine Obossa, Giorgia Frosini e Binto Diop, atlete che garantiscono valide rotazioni.

La gestione delle titolari in vista degli Europei

La strategia per questa lunga estate prevede un fisiologico periodo di riposo per le giocatrici più rappresentative. Le veterane rientreranno a pieno regime soltanto per i Campionati Europei in programma tra agosto e settembre.

E così, la rassegna continentale assume un’importanza cruciale, poiché mette in palio la prima qualificazione diretta per le Olimpiadi di Los Angeles 2028.

Forse anche per questo, anche un po’ a sorpresa, le stelle azzurre come Paola Egonu, la schiacciatrice Myriam Sylla, le centrali Anna Danesi e Sarah Luisa Fahr sono state comunque inserite nella lista allargata diramata oggi.

Il tecnico ha mantenuto così la possibilità di impiegarle durante le tappe in caso di necessità. A completare il blocco delle centrali figurano prospetti interessanti come Linda Manfredini, Yasmina Akrari, Katja Eckl, Linda Nwakalor, Denise Meli e Dalila Marchesini.

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