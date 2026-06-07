Nations League, l’Italia batte la Turchia 3-1: ora c’è il Brasile

L’Italia vince ancora in Nations League, batte la Turchia ed è al primo posto in classifica: attenzione, però, alla sfida contro il Brasile

La Nazionale non si ferma più e firma un tris di assoluto prestigio nella Volley Nations League. Contro una Turchia ostinata e fisica, le azzurre conquistano il terzo successo consecutivo, ma la vera notizia di giornata è la continuità, nonostante i cambiamenti e il nuovo volto della squadra.

Con la scelta tattica di concedere un meritato turno di riposo ad Antropova, preservando la sua opposta di punta in vista dei prossimi appuntamenti, lo staff tecnico ha deciso di puntare forte su altri talenti, ma subito pronti.

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La risposta sul campo è stata comunque positiva. Giulia Nervini ha orchestrato il gioco con una maturità disarmante, distribuendo palloni d’oro e leggendo il muro avversario con tempi perfetti. Dall’altra parte della rete, Chiara Adigwe si è trasformata in un martello inarrestabile: schiacciate potenti, muri pesanti e una freddezza sotto rete che sembra appartenere a una veterana.

L’Italia convince contro la Turchia e ora parte l’assalto al Brasile

Insieme hanno trascinato l’Italia a un successo netto e convincente, dimostrando che il tanto chiacchierato ricambio generazionale non è più un’utopia, ma una solidissima certezza.

Questo fondamentale tris proietta ora le azzurre in solitaria in testa alla classifica della Nations League, un primato prestigioso che aumenta anche morale e autostima, ma che va difeso con le unghie e con i denti.

E la sfida non poteva certo mancare: ora tocca a Italia-Brasile, una sfida insidiosa e di grande tradizione. Un incrocio enorme contro le fortissime sudamericane, un test decisivo per blindare la vetta e continuare a volare.