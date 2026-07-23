Campionati italiani Assoluti, sfida per arrivare agli Europei: segui la diretta su Volare

I campionati italiani Assoluti di ginnastica artistica entrano nel vivo e valgono il pass per i prossimi Europei: da domani la diretta su Sportface Tv

Cresce l’attesa per i Campionati Italiani Assoluti di ginnastica artistica femminile, in programma a Meda nel weekend dal 24 al 26 luglio.

L’appuntamento rappresenta l’ultimo, decisivo banco di prova per il direttore tecnico Enrico Casella, chiamato a sciogliere gli ultimi dubbi sulla formazione del quintetto che volerà agli Europei di Zagabria, in programma dal 13 al 16 agosto. L’obiettivo è chiaro: confermare l’Italia tra le grandi protagoniste continentali.

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Le atlete si cimenteranno in due gare, venerdì e domenica, sommando i punteggi per determinare il podio del concorso generale e i titoli di specialità. Giulia Perotti scenderà in pedana per difendere la corona all-around, cercando la massima continuità dopo alcune recenti sbavature. Asia D’Amato punterà al tris nel concorso generale, mentre la gemella Alice sarà purtroppo assente per un intervento chirurgico primaverile.

Da Esposito a Iorio: le big italiane scendono in campo a Meda

Tutti gli occhi saranno puntati su Manila Esposito: la due volte campionessa d’Europa nel concorso generale non si è mai imposta agli Assoluti e questa volta mira al gradino più alto del podio per lanciarsi con il morale a mille verso la Croazia. Attesa anche Angela Andreoli, iscritta all-around e finalmente pronta a lasciarsi alle spalle i recenti problemi fisici.

Completa il ricco parterre di lusso la pluridecorata Elisa Iorio, argento olimpico a squadre a Parigi 2024. E poi Emma Fioravanti, Benedetta Gava e Sofia Tonelli. La lotta per il pass europeo è aperta e promette scintille a Meda, dove ogni singolo esercizio varrà oro per conquistare la maglia azzurra.

La diretta è su Volare – piattaforma Sportface Tv -, dal 24 al 26 luglio, disponibile anche su Amazon Prime Channels e Samsung Tv Plus.