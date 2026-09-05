Italia da finale: Polonia battuta 3-1, ora la Turchia per il titolo e il pass olimpico

L’Italia vola in finale agli Europei 2026 di volley femminile. Le azzurre superano la Polonia per 3-1 (25-19, 25-19, 21-25, 25-16) al termine di una semifinale giocata con grande autorità- La Nazionale italiana ha imposto ritmo, qualità a muro e continuità nei momenti decisivi, guadagnandosi così l’atto conclusivo contro la Turchia. In palio non ci sarà soltanto il titolo continentale, ma anche un preziosissimo pass olimpico.

Muro azzurro e Polonia soffocata

L’Italia ha costruito il successo soprattutto nei primi due set, dominati 25-19 e 25-19 grazie a un sistema-muro-difesa estremamente efficace. La Polonia ha provato a reagire nel terzo parziale, vinto 25-21, ma nel quarto le azzurre hanno immediatamente ripreso il controllo della partita.

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Il dato più impressionante riguarda il muro: 18 quelli messi a segno dall’Italia, con anche quattro ace. Egonu ha chiuso con 20 punti, mentre Danesi ne ha messi a referto 13 e Antropova 14.

Ora la Turchia: una finale che vale doppio

La finale contro la Turchia promette spettacolo e altissimo livello tecnico. Le padrone di casa potranno contare sul fattore ambientale, ma l’Italia arriva all’appuntamento con fiducia e una semifinale quasi perfetta alle spalle.

Sarà una sfida che vale doppio: da un parte il titolo europei, dall’altra la possibilità di mettere già in cassaforte la qualificazione ai Giochi Olimpici. Dopo aver “murato” la Polonia, l’Italia è a un solo passo dall’obiettivo più grande: vincere l’Europeo e avvicinare il sogno olimpico.