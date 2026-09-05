Campbell esplode oltre i 23 metri: Fabbri quarto in una finale del peso di altissimo livello

Finale spettacolare nel getto del peso in Diamond League, con Rajindra Campbell capace di mettere il punto esclamativo sulla gara proprio all’ultimo tentativo. Il giamaicano, già al comando con 22.62, ha trovato uno straordinario 23.08, misura che vale il nuovo record del meeting e il primato nazionale della Giamaica. Una chiusura perfetta per una gara di livello altissimo, nella quale anche Leonardo Fabbri è riuscito ancora una volta a superare quota 22 metri.

Campbell imprendibile, Geist e Kovacs sul podio

Campbell aveva già costruito un margine importante con il 22.62, ma nell’ultima reazione ha alzato ulteriormente l’asticella, diventando l’unico atleta della serata a superare i 23 metri.

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Alle sue spalle Jordan Geist ha chiuso secondo con 22.23, mentre Joe Kovacs ha completato il podio con 22.09. Tre misure di assoluto valore internazionale, che hanno reso la gara una delle più competitive dell’intero programma.

Fabbri oltre i 22, ma il podio sfugge

Leonardo Fabbri termina invece al quarto posto con 22.03, misura ottenuta nella prima parte della gara. L’azzurro non è poi riuscito a migliorarsi nei cinque tentativi successivi, chiudendo l’ultima rotazione con 21.98.

Resta comunque una prova solida, ancora una volta oltre la barriera dei 22 metri. In una serata nella quale serviva qualcosa in più per salire sul podio, Fabbri conferma comunque continuità ed altissimo livello. La copertina, però, è tutta per Campbell: 23.08 all’ultimo lancio, record e vittoria, nel modo più spettacolare possibile.