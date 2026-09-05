Ciclismo, Vuelta: oggi tappa durissima, Mas e Roglic per la rossa

La 14esima tappa della Vuelta chiude la seconda settimana di gara con una frazione montana impegnativa. Il gruppo muoverà da Jaén per raggiungere la vetta della Sierra de la Pandera.

Le pendenze della Sierra de la Pandera attendono Mas e Roglič

Il tracciato di oggi alla Vuelta di Spagna propone una distanza di 154,5 chilometri e un dislivello superiore ai 4.300 metri. L’itinerario offre pochi tratti pianeggianti e concentra tre salite decisive nella seconda metà di gara.

La prima asperità corrisponde al Puerto de los Villares, un’ascesa lunga 10,5 chilometri con una pendenza media del 5,4%. Successivamente, il plotone dovrà superare il Puerto de Locubín, che misura 8,7 chilometri con una pendenza del 5,1%. Dopo una lunga fase di continui saliscendi, la vittoria si deciderà sull’ascesa conclusiva della Sierra de la Pandera.

Questa salita misura 11,9 chilometri e vanta una pendenza del 7,2%. Il terreno risulta molto irregolare e presenta allunghi durissimi, toccando rampe fino al 15% proprio nei chilometri finali. I ciclisti partiranno dal chilometro zero alle 13:33, mentre l’arrivo sulla linea del traguardo è previsto intorno alle 17:30. Non ci sarà la copertura in diretta in chiaro, ma la corsa spagnola sarà trasmessa regolarmente in streaming su Eurosport 1, DAZN, Discovery Plus e HBO Max.

Il leader Mas cerca la conferma contro Gall e Carapaz

Gli occhi degli appassionati, dopo la caduta ed il ritiro di Pogacar, sono puntati sul leader della classifica generale Enric Mas della Movistar Team. Avendo consolidato il proprio primato sulle strade di Calar Alto, il ciclista spagnolo punta a ribadire la sua superiorità in montagna.

Alle sue spalle però occhio a Primož Roglič in forza alla Red Bull-BORA-hansgrohe e Felix Gall della Decathlon CMA CGM Team. I due corridori proveranno ad attaccare per recuperare terreno, cercando di sfruttare le pendenze più estreme per mettere sotto pressione la maglia rossa.

Con loro anche Richard Carapaz della EF Education-EasyPost. Lo scalatore sudamericano n0n ha mostrato un condizione atletica eccellente, ma è sembrato in crescita nelle prime due settimane, inoltre potrebbe godere di maggiore libertà. Tra gli outsider c’è sempre Oscar Onley. Il capitano della Netcompany INEOS dovrà necessariamente riscattare il passaggio a vuoto patito a Calar Alto, almeno rimanendo a contatto con i migliori su queste ultime rampe.

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