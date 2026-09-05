Finali Diamond League: il programma di oggi con Fabbri, Diaz e Iapichino

Lo stadio Re Baldovino di Bruxelles ospita oggi, 5 settembre, l’atto conclusivo della Diamond League. Si assegnano gli ultimi 16 titoli del circuito internazionale.

Le finali di Fabbri, Diaz, Dosso e Iapichino

La capitale belga è pronta per la 50esima edizione del Memorial Van Damme, tappa che chiude una stagione.

Il primo azzurro a scendere in pedana sarà Leonardo Fabbri alle ore 18.28 nel getto del peso. Il lanciatore torna dove in passato vinse lanciando a 22,98, primato italiano e record del meeting. Con un personale stagionale di 22,74, affronterà avversari temibili come Joe Kovacs, Tom Walsh, Jordan Geist e Rajindra Campbell.

Alle ore 19.23 toccherà ad Andy Diaz nel salto triplo. L’atleta cerca il suo quarto successo personale. Il suo avversario principale sarà Pedro Pichardo, oltre a Jaydon Hibbert e Lazaro Martinez, con l’obiettivo di superare il primato di 17,66.

Più tardi, alle ore 20.48, Larissa Iapichino sarà protagonista nel salto in lungo. Forte del record nazionale di 7,12 siglato a Eugene, la saltatrice punta al terzo successo consecutivo. Senza Malaika Mihambo, la sfida principale sarà contro le americane Alyssa Jones, Monae’ Nichols e Claire Bryant.

L’ultima azzurra in gara sarà Zaynab Dosso, impegnata nella finale dei 100 metri alle ore 20.14. Per la velocista è il debutto nell’atto finale della manifestazione, traguardo centrato dopo aver abbassato il primato italiano a 6.99 e aver vinto il mondiale al coperto. Assente Julien Alfred, la sfida per il primo posto vedrà protagoniste campionesse come Sha’Carri Richardson e Tina Clayton.

Il programma e le stelle internazionali

Il programma, al via dalle ore 18.08, propone ulteriori spunti interessanti. Tra gli uomini c’è grande attesa per i 200 metri delle ore 20.44 con Kenny Bednarek e per i 400 ostacoli delle ore 21.52, dove Alison dos Santos vuole imporre il suo ritmo.

Da seguire anche i 3000 siepi delle ore 21.20 con Soufiane El Bakkali. In campo femminile spicca il salto in alto delle ore 20.10, illuminato dallo scontro tra Yaroslava Mahuchikh, Nicola Olyslagers ed Eleanor Patterson.

Nel mezzofondo, Georgia Hunter Bell cercherà l’acuto nei 1500 metri delle ore 20.55, mentre i 100 ostacoli delle ore 21.10 vedranno al via Masai Russell. Le gare termineranno con gli 800 metri delle ore 21.39.

Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. Se hai un dispositivo iOS, puoi scaricare l’app dall’App Store. L’app è disponibile anche per l’uso web tv.sportface.it