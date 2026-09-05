Rome, World Taekwondo Grand Prix: segui la diretta di oggi – LIVE

Il Foro Italico si accende per il Roma World Taekwondo Grand Prix. Segui subito la diretta integrale sul nostro portale SportfaceTV per non perdere nemmeno un istante dei combattimenti.

Segui il Grand Prix in Diretta su SportfaceTV

L’attesa è terminata e la kermesse internazionale organizzata dalla Federazione Italiana Taekwondo prende ufficialmente il via sotto la supervisione del presidente Angelo Cito.

La GP Arena, struttura allestita lungo le sponde del Tevere, ospita da questa mattina i migliori 28 interpreti per ogni singola categoria di peso olimpica. Il tabellone a eliminazione diretta promette spettacolo immediato sui tre tatami sopraelevati, dove gli atleti si contendono punti cruciali per il ranking e un primo premio di 5.000 dollari.

La manifestazione segue il successo del torneo paralimpico andato in scena ieri per la classe sportiva K44, un debutto assoluto che ha unito agonismo di altissimo livello e inclusione sociale.

Da oggi parte la rassegna, con incontri strutturati al meglio dei tre round da 2 minuti ciascuno. Ma non è tutto, perchè una vera e propria rivoluzione tecnologica accompagna le sfide odierne grazie all’utilizzo dei nuovi guanti sensoriali, dispositivi capaci di rilevare in automatico i contatti validi sul busto. Questa innovazione permette a un solo giudice di gestire la validità delle azioni, integrando il collaudato sistema elettronico del casco e la revisione video istantanea.

Da Kim e Liù ai Campionati Italiani: il festival tricolore live su SportfaceTV

Oltre alla competizione d’élite, il complesso sportivo romano fa da cornice a un vero e proprio festival delle arti marziali. Nelle stesse ore in cui i professionisti calcano le pedane principali, le aree adiacenti accolgono i giovanissimi talenti impegnati nello storico torneo Kim e Liù, dedicato alle giovani promesse del combattimento e delle forme freestyle.

L’evento celebra i sessant’anni di questo sport in Italia, ribadendo la solidità di una federazione capace di raggiungere la vetta tra le oltre duecento nazioni affiliate a livello globale. Lo spazio espositivo offre inoltre al pubblico l’occasione di testare il Virtual Taekwondo, la simulazione digitale già protagonista di un torneo internazionale negli scorsi giorni.

Il palinsesto odierno prevede i turni preliminari per tutta la mattinata, per poi culminare nelle sessioni serali in programma dalle ore 17:30 alle ore 20:30, fascia oraria interamente riservata alle semifinali e all’assegnazione delle medaglie.

Il lungo fine settimana di sport si concluderà lunedì con i Campionati Italiani Assoluti riservati alle cinture nere, i quali avranno l’onore di competere sulla medesima pedana dei fuoriclasse internazionali. Restate collegati su SportfaceTV per vivere la diretta.

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