Tennis, US Open: avanzano Bolelli-Vavassori, oggi Cobolli e Darderi

Bolelli e Vavassori superano l’esordio del doppio agli US Open 2026. Fari puntanti oggi su Cobolli e Darderi per il tabellone di singolare.

Bolelli e Vavassori eliminano il duo francese

Simone Bolelli ed Andrea Vavassori, testa di serie numero 4, vincono l’esordio eliminando i francesi Pierre Hugues Herbert e Quentin Halys per 6-3 7-5 in 1 ora e 16 minuti.

Nel primo set i servizi dominano fino al sesto gioco, quando i transalpini sprecano il 40-0 subendo cinque punti consecutivi per il 4-2 azzurro. Gli italiani annullano una palla break e chiudono 6-3 in 32 minuti.

Nel secondo parziale strappano il servizio in apertura, ma subiscono l’immediato controbreak. L’equilibrio regge fino al 5-5, quando il duo italiano trova l’affondo per chiudere sul 7-5 in 44 minuti. Le statistiche premiano l’Italia con 61 punti vinti contro 50. Entrambe le coppie servono il 56% di prime, ma gli azzurri ottengono il 91% dei punti sulla prima e il 52% sulla seconda. Ora sfideranno il belga Sander Gille e l’olandese Sem Verbeek.

Cobolli e Darderi a caccia degli ottavi

Grande giornata oggi. Il singolare maschile vede Flavio Cobolli e Luciano Darderi inseguire gli ottavi a New York.

Cobolli affronta il belga Alexander Blockx, battuto recentemente a Cincinnati per 7-5 4-6 7-5. Il romano deve recuperare energie dopo i due lunghi match precedenti.

Darderi sfida l’australiano Dane Sweeny, già vincitore su Lorenzo Musetti. L’azzurro è favorito dalla classifica, ma dovrà limitare la confusione vista nei turni scorsi.

Il resto del programma vede il numero 2 del mondo Alexander Zverev sfidare il cileno Alejandro Tabilo sull’Arthur Ashe, dopo le maratone contro Sonego e Halys. Sullo stesso campo Taylor Fritz apre contro l’argentino Francisco Cerundolo. Sul Louis Armstrong giocano lo statunitense Learner Tien e il ceco Jakub Mensik.

Nel femminile le padrone di casa sono protagoniste: Coco Gauff incontra la spagnola Carolina Bucsa, Amanda Anisimova affronta l’austriaca Anastasia Potapova, Madison Keys gioca con la cinese Qinwen Zheng e Iva Jovic sfida la filippina Alexandra Eala. Spiccano infine i match di Elena Rybakina con l’ucraina Yulia Starodubtseva e di Iga Swiatek contro la ceca Marie Bouzkova.

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