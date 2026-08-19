Cincinnati 2026, Errani-Fernandez eliminate agli ottavi: Chan-Joint vincono in due set

Si ferma il cammino della coppia italo-canadese nel doppio del Wta 1000 dell’Ohio. Dopo la rimonta da 0-4 nel primo set, Errani e Fernandez cedono 7-6(4), 6-1 in un’ora e 19 minuti.

Si interrompe agli ottavi di finale il cammino di Sara Errani e Leylah Fernandez nel torneo di doppio del Wta 1000 di Cincinnati 2026. La coppia italo-canadese è stata eliminata dalla taiwanese Hao-Ching Chan e dall’australiana Maya Joint, che si sono imposte con il punteggio di 7-6(4), 6-1 al termine di un incontro durato un’ora e 19 minuti.

Chan, numero 46 del ranking di doppio, e Joint, numero 47, confermano così quanto di buono mostrato già all’esordio, quando avevano eliminato al match tie-break Elise Mertens e Diana Shnaider, ottave favorite del seeding.

Errani-Fernandez, rimonta da 0-4 nel primo set

L’avvio è complicato per Errani e Fernandez. Joint spinge con aggressività da fondo campo, mentre Chan fa valere rapidità e riflessi nei pressi della rete: il risultato sono due break consecutivi e un immediato 4-0 per la coppia taiwanese-australiana.

La reazione, però, arriva. È soprattutto l’esperienza di Errani a dare impulso alla rimonta e la coppia italo-canadese riesce progressivamente a recuperare entrambi i break, riportando il punteggio sul 4-4.

Chan e Joint hanno una prima possibilità di chiudere il parziale sul 5-4, ma non sfruttano il set point. Poco dopo uno smash sbagliato dall’australiana permette a Errani e Fernandez di firmare un altro break e andare a servire sul 6-5.

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Due doppi falli di Errani e il tie-break cambia il set

La coppia italo-canadese non riesce però a completare la rimonta. Nel dodicesimo gioco due doppi falli consecutivi di Errani negli ultimi due punti consentono alle avversarie di recuperare il break e portare il set al tie-break.

L’equilibrio resiste fino al 4-3, poi Chan e Joint accelerano nel momento decisivo e conquistano il tie-break per 7-4, mettendo le mani su un primo parziale che Errani e Fernandez erano riuscite a riaprire dopo un avvio molto difficile.

Secondo set a senso unico

La battaglia del primo set lascia il segno sulla coppia italo-canadese. Nel secondo Chan e Joint prendono rapidamente il controllo degli scambi e non concedono alle avversarie la possibilità di costruire un’altra rimonta.

Errani e Fernandez conquistano appena un game, mentre le loro avversarie si aggiudicano gli ultimi cinque giochi dell’incontro e chiudono il parziale sul 6-1.

Alla fine Chan e Joint terminano la partita con 22 punti complessivi in più, staccando il pass per i quarti di finale. Per Errani e Fernandez si chiude invece agli ottavi l’avventura nel doppio del Cincinnati Open.