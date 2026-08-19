Sport in tv oggi mercoledì 19 agosto: Cobolli e Musetti a Cincinnati, Sportface su Prime Video e Samsung Tv

Gli ottavi di finale del Masters 1000 di Cincinnati con Flavio Cobolli e Lorenzo Musetti e le sfide dell’ultimo turno preliminare di Champions League sono tra gli appuntamenti principali del programma sportivo di mercoledì 19 agosto. Spazio anche agli Europei di ginnastica artistica con l’Italia, ai Mondiali Under 17 di volley, al ciclismo e alla MLB. Prosegue inoltre la programmazione di Sportface TV su Amazon Prime Video e Samsung TV.

Il tennis torna protagonista nella giornata di mercoledì 19 agosto. Dalle ore 17.00 si disputano gli ottavi di finale dei tornei ATP e WTA di Cincinnati: nel tabellone maschile Flavio Cobolli affronta Jodar, mentre Lorenzo Musetti se la vedrà con Faria.

Ampio spazio anche al ciclismo, con Tour of Britain femminile, Tour du Limousin-Périgord, Renewi Tour e Giro di Germania. Nel pomeriggio l’Italia sarà inoltre impegnata nei Mondiali Under 17 di volley e nelle qualificazioni maschili degli Europei di ginnastica artistica. In serata spazio al calcio con quattro partite dell’ultimo turno preliminare di Champions League.

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Sport in tv oggi, mercoledì 19 agosto

05.30 – BADMINTON (Mondiali) – Terza giornata: diretta streaming su BWF TV.

10.00 – GINNASTICA ARTISTICA (Europei) – Qualificazioni maschili, valide anche per l’assegnazione delle medaglie nell’all-around: diretta streaming su gymtv.online. Italia in gara alle ore 17.45.

12.15 – CICLISMO FEMMINILE – Tour of Britain, prima tappa Cockermouth-Cockermouth: diretta streaming su Discovery+ e HBO Max dalle ore 11.40.

12.20 – CICLISMO – Tour du Limousin-Périgord, seconda tappa Salignac-Eyvigues-Lanouaille: diretta streaming su Discovery+ e HBO Max dalle ore 14.45.

13.00 – VOLLEY (Mondiali Under 17) – Italia-Romania: diretta streaming su VBTV.

13.05 – CICLISMO – Renewi Tour, prima tappa Diest-Diest: diretta dalle ore 15.30 su Eurosport 1, Discovery+, HBO Max e DAZN.

14.00 – CICLISMO – Giro di Germania, prologo Bad Orb-Bad Orb: diretta streaming dalle ore 14.00 su Discovery+ e HBO Max.

15.00 – EQUITAZIONE (Mondiali) – Salto ostacoli individuale e a squadre, primo round: diretta streaming su FEI TV.

17.00 – TENNIS – ATP Masters 1000 Cincinnati, ottavi di finale: diretta tv su Sky Sport Uno fino alle ore 21.00 e nuovamente dalle 23.00, oltre che su Sky Sport Tennis, Sky Sport Mix e Sky Sport Plus; diretta streaming su Sky Go, NOW e Tennis TV.

Nel programma:

Cobolli-Jodar , ore 17.00.

, ore 17.00. Musetti-Faria, quinto match del programma iniziato alle ore 17.00.

17.00 – TENNIS – WTA 1000 Cincinnati, ottavi di finale: diretta tv su Sky Sport Uno fino alle ore 21.00 e nuovamente dalle 23.00, Sky Sport Tennis, Sky Sport Mix, Sky Sport Plus e SuperTennis; diretta streaming su Sky Go, NOW, supertennis.tv e SuperTenniX.

18.35 – BASEBALL (MLB) – Pittsburgh Pirates-Detroit Tigers: diretta tv su Sky Sport Arena; diretta streaming su Sky Go e NOW.

21.00 – CALCIO (Champions League, andata dell’ultimo turno preliminare) – Celtic Glasgow-LASK: diretta tv su Sky Sport Uno; diretta streaming su Sky Go e NOW.

21.00 – CALCIO (Champions League, andata dell’ultimo turno preliminare) – Hapoel Beer Sheva-Sabah Baku: diretta tv su Sky Sport Mix; diretta streaming su Sky Go e NOW.

21.00 – CALCIO (Champions League, andata dell’ultimo turno preliminare) – Nijmegen-Bodo/Glimt: diretta streaming su Amazon Prime Video.

21.00 – CALCIO (Champions League, andata dell’ultimo turno preliminare) – Slovan Bratislava-Celje: diretta tv su Sky Sport Calcio; diretta streaming su Sky Go e NOW.

21.00 – CALCIO (Liga spagnola) – Atletico Madrid-Malaga: diretta streaming su DAZN.

Sportface TV su Amazon Prime Video e Samsung TV

Anche mercoledì 19 agosto prosegue la programmazione di Sportface TV su Amazon Prime Video e Samsung TV. Gli appassionati possono seguire quotidianamente eventi sportivi, approfondimenti, interviste, podcast e contenuti dedicati ai protagonisti dello sport italiano e internazionale.