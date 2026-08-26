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Tennis

US Open, Cobolli e Bencic eliminano Alcaraz e Williams: semifinale nel doppio misto

Alessandro Basta
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Flavio Cobolli
BOLOGNA, ITALY - SEPTEMBER 13: Flavio Cobolli of Italy in action during the 2024 Davis Cup Finals Group Stage Bologna match between the Italy and Belgium at Unipol Arena on September 13, 2024 in Bologna, Italy.

Cobolli non delude nel doppio misto agli US Open: l’azzurro è riuscito a eliminare la coppia formata da Alcaraz e Bencic e disputerà la semifinale

Flavio Cobolli e Belinda Bencic scrivono una pagina straordinaria del tennis italiano agli US Open 2026. La coppia italo-elvetica, testa di serie numero quattro, ha compiuto un’impresa straordinaria nei quarti di finale del doppio misto, domando il dream team composto da Carlos Alcaraz e Serena Williams in soli 55 minuti di gioco.

Il match, caratterizzato molta tensione e scambi di alto livello, ha visto le due coppie contendersi ogni singolo punto. Nel primo parziale, nessuna delle due coppie è riuscita a prevalere, portando il punteggio sul 4-4 e costringendo al tiebreak.

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Qui, la freddezza ha fatto la differenza: dopo un minibreak iniziale, Alcaraz e Williams hanno recuperato sul 3-3, ma Cobolli ha forzato l’errore decisivo della leggenda americana, chiudendo il parziale 7-4 con un ace glaciale.

Cobolli in semifinale nel doppio misto e Alcaraz eliminato

La svolta definitiva è arrivata nel secondo set. Dopo aver annullato due palle break sul proprio servizio, il tandem azzurro ha operato il break decisivo sul 3-1 al deciding point. Cobolli, con una solidità mentale impressionante, ha blindato il servizio per il 4-1 finale, suggellando una vittoria costruita su tredici vincenti e appena cinque errori non forzati.

Ora, la strada verso il titolo passa per la semifinale di domani contro la coppia formata da Elina Svitolina e Gaël Monfils. Dopo aver abbattuto un mito come Williams e un fuoriclasse come Alcaraz, Cobolli e Bencic sognano in grande, confermandosi come una delle coppie più solide e temibili nel doppio misto agli US Open.

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