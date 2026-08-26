US Open, Cobolli e Bencic eliminano Alcaraz e Williams: semifinale nel doppio misto

Cobolli non delude nel doppio misto agli US Open: l’azzurro è riuscito a eliminare la coppia formata da Alcaraz e Bencic e disputerà la semifinale

Flavio Cobolli e Belinda Bencic scrivono una pagina straordinaria del tennis italiano agli US Open 2026. La coppia italo-elvetica, testa di serie numero quattro, ha compiuto un’impresa straordinaria nei quarti di finale del doppio misto, domando il dream team composto da Carlos Alcaraz e Serena Williams in soli 55 minuti di gioco.

Il match, caratterizzato molta tensione e scambi di alto livello, ha visto le due coppie contendersi ogni singolo punto. Nel primo parziale, nessuna delle due coppie è riuscita a prevalere, portando il punteggio sul 4-4 e costringendo al tiebreak.

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Qui, la freddezza ha fatto la differenza: dopo un minibreak iniziale, Alcaraz e Williams hanno recuperato sul 3-3, ma Cobolli ha forzato l’errore decisivo della leggenda americana, chiudendo il parziale 7-4 con un ace glaciale.

Cobolli in semifinale nel doppio misto e Alcaraz eliminato

La svolta definitiva è arrivata nel secondo set. Dopo aver annullato due palle break sul proprio servizio, il tandem azzurro ha operato il break decisivo sul 3-1 al deciding point. Cobolli, con una solidità mentale impressionante, ha blindato il servizio per il 4-1 finale, suggellando una vittoria costruita su tredici vincenti e appena cinque errori non forzati.

Ora, la strada verso il titolo passa per la semifinale di domani contro la coppia formata da Elina Svitolina e Gaël Monfils. Dopo aver abbattuto un mito come Williams e un fuoriclasse come Alcaraz, Cobolli e Bencic sognano in grande, confermandosi come una delle coppie più solide e temibili nel doppio misto agli US Open.