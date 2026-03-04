Campionati Europei di sci alpinismo a Shahdag: Murada d’argento nella sprint, Tomasoni quinto tra gli uomini

La valtellinese si arrende solo alla neo campionessa olimpica Fatton nell’ultima transizione e in discesa. Bronzo alla tedesca Paller. In campo maschile vince il kazako Filipov, quinto posto per Tomasoni.

Si sono aperti oggi a Shahdag, in Azerbaijan, i Campionati Europei di sci alpinismo. La prima giornata della rassegna continentale ha subito regalato una medaglia all’Italia con Giulia Murada, che nella sprint femminile ha conquistato l’argento sfiorando un’impresa straordinaria.

Murada di un soffio dalla vittoria

La valtellinese ha tenuto testa alla neo campionessa olimpica Marianne Fatton per quasi tutta la durata della gara, costringendo l’elvetica ad inseguirla per l’intero tratto in salita, sia nelle figure che nei successivi tratti a piedi. Il sorpasso decisivo è arrivato nell’ultima transizione e in discesa, dove Fatton ha saputo sfruttare la propria velocità per tagliare il traguardo in 3’25″1 con un margine di appena un secondo su Murada. Medaglia di bronzo per la tedesca Tatjana Paller, quarta posizione per l’altra elvetica Caroline Ulrich.

In campo maschile vince Filipov, Tomasoni quinto

Finale ad alta intensità anche nella prova maschile, decisa anch’essa in discesa. Il kazako Nikita Filipov ha superato lo svizzero Thomas Bussard dopo 2’58″6 di gara, con il podio completato dallo spagnolo Ferrer Martinez al terzo posto. Per l’Italia Luca Tomasoni chiude in quinta posizione con una prestazione brillante. Si erano invece fermati in batteria Nicolò Canclini — terzo nella prima heat alle spalle di Ferrer Martinez e Tomasoni — ed Erik Canovi, terzo nella quarta batteria preceduto da Filipov e Bussard.