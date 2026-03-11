F1, Vasseur presenta il GP di Cina: “Weekend Sprint con pochissimo tempo per lavorare”

La Ferrari si prepara al secondo appuntamento del Mondiale di Formula 1 sul circuito di Shanghai, primo weekend Sprint della stagione con le nuove monoposto 2026.

Dopo il debutto stagionale di Melbourne, la Formula 1 resta nell’area Asia-Pacifico per il Gran Premio di Cina, secondo round del Mondiale e primo weekend Sprint del 2026 sul circuito di Shanghai.

Il team principal della Ferrari Frederic Vasseur ha presentato così la gara:

“Il Gran Premio di Cina arriva subito dopo Melbourne e rappresenta una sfida diversa sotto molti punti di vista. È un weekend Sprint, quindi avremo pochissimo tempo in pista per lavorare sulle vetture e questo renderà ancora più importante la preparazione fatta a Maranello e al simulatore”.

Per tutte le squadre sarà una prova importante anche perché si tratta del primo weekend Sprint con la nuova generazione di monoposto, caratterizzate da cambiamenti significativi, dall’aerodinamica alla gestione dell’energia.

Il programma del weekend Sprint

Il format Sprint riduce molto il tempo a disposizione in pista.

Venerdì : unica sessione di prove libere alle 11.30 locali (4.30 italiane) , seguita dalla Sprint Qualifying alle 15.30 (8.30) .

Sabato : Sprint Race alle 11 (4 italiane) sulla distanza di 19 giri (103,379 km) , poi qualifiche del GP alle 15 (8) .

Domenica: gara alle 15 locali (8 italiane) su 56 giri (305,066 km).

Con le monoposto 2026, che presentano un equilibrio diverso tra motore termico ed elettrico e sistemi aerodinamici attivi per ridurre la resistenza sui rettilinei, la gestione dell’energia sarà uno degli aspetti più importanti del weekend.

Vasseur: “Siamo solo all’inizio della nuova era”

Dopo una sola gara disputata con le nuove vetture, il quadro competitivo resta ancora aperto e ogni sessione in pista sarà fondamentale per raccogliere dati.

“Siamo solo all’inizio di questa nuova era della Formula 1: le vetture 2026 sono molto diverse da quelle che abbiamo conosciuto negli ultimi anni e ogni sessione ci permette di imparare qualcosa di nuovo su come gestirle, sia dal punto di vista dell’assetto sia da quello dell’energia”, ha spiegato Vasseur.

Il team principal Ferrari ha poi aggiunto:

“In Australia abbiamo visto segnali incoraggianti, ma sappiamo che il livello è molto alto e che c’è ancora tanto lavoro da fare. Il nostro obiettivo per Shanghai è continuare a progredire, raccogliere dati, rimanere concentrati su noi stessi e mettere insieme un weekend pulito in tutte le sue fasi”.