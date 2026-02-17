Volley, Champions League su Sky e NOW: playoff femminili e ultima giornata maschile

Settimana decisiva per la CEV Champions League: al via i playoff femminili con Milano e il derby Novara-Scandicci, mentre nel torneo maschile si chiude la fase a gironi con Civitanova, Perugia e Trento in campo. Tutto in diretta su Sky e in streaming su NOW.

La CEV Champions League di volley entra nella fase più calda della stagione europea. Su Sky e NOW spazio sia ai playoff del torneo femminile sia all’ultima giornata della fase a gironi maschile, con le italiane protagoniste.

Nel tabellone femminile si comincia con l’andata dei playoff, mentre tra gli uomini le squadre azzurre attendono di conoscere le avversarie nella fase a eliminazione diretta.

Champions League femminile

Playoff – Andata

Martedì 17 febbraio – Ore 18

OLYMPIACOS-NUMIA MILANO

Telecronaca Stefano Locatelli e Francesca Piccinini

Sky Sport Arena

Milano torna ad affrontare la formazione greca dopo i due successi ottenuti nella fase a gironi, con l’obiettivo di indirizzare subito il cammino verso i quarti di finale.

Mercoledì 18 febbraio – Ore 18

IGOR GORGONZOLA NOVARA-SAVINO DEL BENE SCANDICCI

Telecronaca Stefano Locatelli e Rachele Sangiuliano

Sky Sport Uno

Derby europeo tra due formazioni italiane che si giocano un posto nei quarti di finale in una sfida tutta da vivere.

Champions League maschile

Ultima giornata fase a gironi

Mercoledì 18 febbraio – Ore 18.30

CUCINE LUBE CIVITANOVA–PGE PROJECT VARSAVIA

Telecronaca Giovanni Cristiano

Sky Sport Arena

Civitanova punta a consolidare il primato nella Pool E contro la formazione polacca.

Mercoledì 18 febbraio – Ore 19.30

BERLIN RECYCLING VOLLEYS–SIR SICOMA MONINI PERUGIA

Telecronaca Davide Polizzi

Sky Sport Max

Perugia, già qualificata direttamente ai quarti di finale, chiude la fase a gironi in trasferta contro i tedeschi.

Mercoledì 18 febbraio – Ore 20.30

ITAS TRENTO–ZIRAAT ANKARA

Telecronaca Rudy Palermo e Andrea Zorzi

Sky Sport Arena e Sky Sport Mix

Trento scende in campo per migliorare il proprio ranking nella Pool A.

