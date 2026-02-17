Sport in tv oggi, martedì 17 febbraio: Olimpiadi, Champions League, tennis e volley – orari e dirette

Programma ricchissimo tra Milano Cortina 2026, Champions League di calcio, tornei ATP e WTA, volley femminile e ciclismo. Di seguito il calendario completo con tutti gli orari e le indicazioni su tv e streaming.
Giornata intensa per gli appassionati di sport, con eventi in diretta dalla mattina alla notte. Dalle gare delle Olimpiadi Invernali Milano Cortina 2026 al grande calcio europeo, passando per il tennis internazionale e la Champions League di volley femminile: ecco tutto quello che c’è da seguire oggi, martedì 17 febbraio.
08:00 – Tennis, WTA Dubai 2026: secondo turno
Diretta tv su SuperTennis HD, Sky Sport Uno (201) fino alle 18:00, Sky Sport Tennis (203), Sky Sport Mix (211) fino alle 21:00.
Streaming su supertennis.tv, SuperTennix, SkyGo, NOW.
(Paolini vs Eala 5° match di giornata, 2° della sessione serale, inizio programma dalle 16:00 italiane)
09:00 – Sport invernali, Olimpiadi Invernali Milano Cortina 2026
Diretta tv su Rai 2 HD (9.00-13.00, 13.30-20.30, 21.00-23.40) e Rai Sport HD (10.30-14.10, 16.40-19.30, 20.10-23.40).
Streaming su Rai Play, Discovery Plus, HBO Max, Eurosport1 (9.00-23.50), Eurosport2 (12.15-15.25, 18.00-23.40), DAZN.
09:50 – Ciclismo, UAE Tour 2026: seconda tappa
Diretta streaming dalle 10:50 su Eurosport2 HD, Discovery+, DAZN, HBO Max.
11:30 – Tennis, ATP Doha 2026: primo turno doppio
Diretta tv su Sky Sport Uno (201) fino alle 18:00, Sky Sport Tennis (203), Sky Sport Mix (211) fino alle 21:00.
Streaming su SkyGo, NOW, Tennis Tv.
(Bolelli/Vavassori vs Pavlasek/Smith 2° match, inizio programma alle 11:30 italiane)
11:30 – Tennis, ATP Doha 2026: primo turno
Diretta tv su Sky Sport Uno (201) fino alle 18:00, Sky Sport Tennis (203), Sky Sport Mix (211) fino alle 21:00.
Streaming su SkyGo, NOW, Tennis Tv.
14:00 – Snooker, The Players Championship: primo turno
Diretta streaming su Discovery+, HBO Max.
18:00 – Volley femminile, Champions League 2026
Olympiacos Pireo vs Numia Vero Volley Milano
Diretta tv su Sky Sport Arena (204).
Streaming su SkyGo, NOW, Euro Volley Tv, DAZN.
18:30 – Tennis, ATP Delray Beach 2026: primo turno
Diretta tv su Sky Sport Uno (201) fino alle 18:00, Sky Sport Tennis (203), Sky Sport Mix (211) fino alle 21:00.
Streaming su SkyGo, NOW, Tennis Tv.
(Bellucci vs Kecmanovic 4° match non prima delle 00:00 italiane di mercoledì 18 febbraio)
18:45 – Calcio, Champions League 2026
Galatasaray vs Juventus
Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport 251.
Streaming su NOW, SkyGo.
20:30 – Tennis, ATP Rio de Janeiro 2026: primo turno
Diretta tv su Sky Sport Uno (201) fino alle 18:00, Sky Sport Tennis (203), Sky Sport Mix (211) fino alle 21:00.
Streaming su SkyGo, NOW, Tennis Tv.
(Berrettini vs Barrios Vera 1° match, inizio programma alle 20:30 italiane;
Passaro vs Prizmic 1° match, inizio programma alle 20:30;
Darderi vs Juan Manuel Cerundolo 2° match, inizio programma alle 20:00)
21:00 – Calcio, Champions League 2026
Borussia Dortmund vs Atalanta
Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport 252.
Streaming su NOW, SkyGo.
21:00 – Calcio, Champions League 2026
Benfica vs Real Madrid
Diretta tv su Sky Sport Arena (204), Sky Sport 253.
Streaming su NOW, SkyGo.
21:00 – Calcio, Champions League 2026
Monaco vs PSG
Diretta tv su Sky Sport Mix (211), Sky Sport 253.
Streaming su NOW, SkyGo.