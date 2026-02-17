Coppe europee in tv: Champions, Europa e Conference League live su Sky e NOW

Settimana decisiva per le coppe UEFA: andata dei playoff di Champions League (17-18 febbraio) e di Europa e Conference League (19 febbraio). Tutte le partite in diretta su Sky e in streaming su NOW, con Diretta Gol e ampi studi di approfondimento.
Si accendono i riflettori sull’Europa con l’andata dei playoff di UEFA Champions League, Europa League e Conference League, tutte da vivere su Sky e in streaming su NOW. In totale 185 partite su 203 di Champions League in esclusiva fino alla finale di Budapest del 30 maggio 2026, oltre all’intero programma di Europa e Conference.
UEFA CHAMPIONS LEAGUE
Andata playoff – 17 e 18 febbraio
Martedì 17 febbraio
Ore 18.45
GALATASARAY-JUVENTUS
Sky Sport Uno e Sky Sport 251
Telecronaca Federico Zancan, commento Giancarlo Marocchi, inviati Giovanni Guardalà e Gianluca Di Marzio
Ore 21.00
DIRETTA GOL
Sky Sport Calcio e Sky Sport 251
BORUSSIA DORTMUND-ATALANTA
Sky Sport Uno e Sky Sport 252
Telecronaca Stefano Borghi, commento Luca Marchegiani, inviato Massimiliano Nebuloni
Diretta Gol Davide Polizzi
BENFICA-REAL MADRID
Sky Sport Arena e Sky Sport 253
Telecronaca Antonio Nucera, inviata Valentina Mariani
Diretta Gol Paolo Ciarravano
MONACO-PSG
Sky Sport Mix e Sky Sport 254
Telecronaca Nicola Roggero, inviato Gianluigi Bagnulo
Diretta Gol Dario Massara
Studi – Martedì
Dalle 18, dalle 20, dalle 23 e da mezzanotte (After Party)
Champions League Show con Federica Masolin, Paolo Condò, Fabio Capello, Alessandro Costacurta, Zvonimir Boban, Alessandro Del Piero e Mario Giunta
All’1
Goleador Europe con Martina Quaranta
Mercoledì 18 febbraio
Ore 18.45
QARABAG-NEWCASTLE
Sky Sport Calcio e Sky Sport 251
Telecronaca Federico Botti
Ore 21.00
DIRETTA GOL
Sky Sport Uno e Sky Sport 251
CLUB BRUGGE-ATLETICO MADRID
Sky Sport Calcio e Sky Sport 252
Telecronaca Maurizio Compagnoni, commento Beppe Bergomi, inviato Filippo Benincampi
Diretta Gol Luca Mastrorilli
OLYMPIACOS-BAYER LEVERKUSEN
Sky Sport 253
Telecronaca Pietro Nicolodi
Diretta Gol Daniele Barone
Inter impegnata alle 21 in casa del Bodoe Glimt: visione disponibile per i clienti Sky abbonati al servizio Amazon Prime tramite app Prime Video su Sky Q, Sky Stream e Sky Glass.
Studi – Mercoledì
Dalle 20, dalle 23 e da mezzanotte (After Party)
Champions League Show con Federica Masolin, Paolo Condò, Fabio Capello, Alessandro Costacurta, Paolo Di Canio e Mario Giunta
All’1
Goleador Europe con Martina Quaranta
Tutti i 203 match disponibili integralmente su Sky Business anche nei bar e hotel grazie all’accordo con Amazon Prime Video.
UEFA EUROPA LEAGUE
Andata playoff – Giovedì 19 febbraio
Ore 18.45
DIRETTA GOL
Sky Sport Calcio e Sky Sport 251
BRANN-BOLOGNA
Sky Sport Uno e Sky Sport 252
Telecronaca Paolo Ciarravano, commento Massimo Gobbi, inviata Marina Presello
Diretta Gol Riccardo Gentile
FENERBACHE-NOTTINGHAM FOREST
Sky Sport Max e Sky Sport 253
Telecronaca Riccardo Morelli
Diretta Gol Federico Zancan
PAOK-CELTA VIGO
Sky Sport Mix e Sky Sport 254
Telecronaca Andrea Menon
Diretta Gol Antonio Nucera
DINAMO ZAGABRIA-GENK
Sky Sport 255
Telecronaca Walter Topan
Diretta Gol Alessandro Sugoni
Ore 21.00
DIRETTA GOL
Sky Sport Calcio e Sky Sport 251
CELTIC-STOCCARDA
Sky Sport Max e Sky Sport 253
Telecronaca Paolo Redi
Diretta Gol Filippo Benincampi
LILLE-STELLA ROSSA
Sky Sport Mix e Sky Sport 254
Telecronaca Fabrizio Redaelli
Diretta Gol Daniele Barone
PANATHINAIKOS-VIKTORIA PLZEN
Sky Sport 255
Telecronaca Alberto Pucci
Diretta Gol Matteo Marceddu
LUDOGORETS-FERENCVÁROS
Sky Sport 256
Telecronaca Gioele Anni
Diretta Gol Nicolò Ramella
Studi Europa League
Dalle 18, dalle 20 e dalle 23
Studio Europa League con Mario Giunta, Beppe Bergomi, Veronica Baldaccini, Marco Bucciantini e Vittoria Orlando
Alle 23.30
After Party-Best of Europe con Federica Masolin, Fabio Caressa, Beppe Bergomi, Stefano Borghi e Lisa Offside
A mezzanotte
Goleador Europa con Martina Quaranta
UEFA CONFERENCE LEAGUE
Andata playoff – Giovedì 19 febbraio
Ore 18.45
DIRETTA GOL
Sky Sport Calcio e Sky Sport 251
KUPS KUOPIO-LECH POZNAN
NOAH-AZ ALKMAAR
SIGMA OLOMOUC-LAUSANNE-SPORT
ZRINJSKI MOSTAR-CRYSTAL PALACE
Ore 21.00
JAGIELLONIA-FIORENTINA
Sky Sport Uno e Sky Sport 252
Telecronaca Massimo Marianella, commento Lorenzo Minotti, inviata Vanessa Leonardi
Diretta Gol Dario Massara
DIRETTA GOL
Sky Sport Calcio e Sky Sport 251
KF DRITA-CELJE
SHKENDIJA-SAMSUNSPOR
OMONIA NICOSIA-RIJEKA
Studi Conference League
Dalle 18, dalle 20 e dalle 23
Studio Europa e Conference League con Mario Giunta, Beppe Bergomi, Veronica Baldaccini, Marco Bucciantini e Vittoria Orlando
Alle 23.30
After Party-Best of Europe con Federica Masolin, Fabio Caressa, Beppe Bergomi, Stefano Borghi e Lisa Offside
A mezzanotte
Goleador Europa con Martina Quaranta