Coppe europee in tv: Champions, Europa e Conference League live su Sky e NOW

Settimana decisiva per le coppe UEFA: andata dei playoff di Champions League (17-18 febbraio) e di Europa e Conference League (19 febbraio). Tutte le partite in diretta su Sky e in streaming su NOW, con Diretta Gol e ampi studi di approfondimento.

Si accendono i riflettori sull’Europa con l’andata dei playoff di UEFA Champions League, Europa League e Conference League, tutte da vivere su Sky e in streaming su NOW. In totale 185 partite su 203 di Champions League in esclusiva fino alla finale di Budapest del 30 maggio 2026, oltre all’intero programma di Europa e Conference.

UEFA CHAMPIONS LEAGUE

Andata playoff – 17 e 18 febbraio

Martedì 17 febbraio

Ore 18.45

GALATASARAY-JUVENTUS

Sky Sport Uno e Sky Sport 251

Telecronaca Federico Zancan, commento Giancarlo Marocchi, inviati Giovanni Guardalà e Gianluca Di Marzio

Ore 21.00

DIRETTA GOL

Sky Sport Calcio e Sky Sport 251

BORUSSIA DORTMUND-ATALANTA

Sky Sport Uno e Sky Sport 252

Telecronaca Stefano Borghi, commento Luca Marchegiani, inviato Massimiliano Nebuloni

Diretta Gol Davide Polizzi

BENFICA-REAL MADRID

Sky Sport Arena e Sky Sport 253

Telecronaca Antonio Nucera, inviata Valentina Mariani

Diretta Gol Paolo Ciarravano

MONACO-PSG

Sky Sport Mix e Sky Sport 254

Telecronaca Nicola Roggero, inviato Gianluigi Bagnulo

Diretta Gol Dario Massara

Studi – Martedì

Dalle 18, dalle 20, dalle 23 e da mezzanotte (After Party)

Champions League Show con Federica Masolin, Paolo Condò, Fabio Capello, Alessandro Costacurta, Zvonimir Boban, Alessandro Del Piero e Mario Giunta

All’1

Goleador Europe con Martina Quaranta

Mercoledì 18 febbraio

Ore 18.45

QARABAG-NEWCASTLE

Sky Sport Calcio e Sky Sport 251

Telecronaca Federico Botti

Ore 21.00

DIRETTA GOL

Sky Sport Uno e Sky Sport 251

CLUB BRUGGE-ATLETICO MADRID

Sky Sport Calcio e Sky Sport 252

Telecronaca Maurizio Compagnoni, commento Beppe Bergomi, inviato Filippo Benincampi

Diretta Gol Luca Mastrorilli

OLYMPIACOS-BAYER LEVERKUSEN

Sky Sport 253

Telecronaca Pietro Nicolodi

Diretta Gol Daniele Barone

Inter impegnata alle 21 in casa del Bodoe Glimt: visione disponibile per i clienti Sky abbonati al servizio Amazon Prime tramite app Prime Video su Sky Q, Sky Stream e Sky Glass.

Studi – Mercoledì

Dalle 20, dalle 23 e da mezzanotte (After Party)

Champions League Show con Federica Masolin, Paolo Condò, Fabio Capello, Alessandro Costacurta, Paolo Di Canio e Mario Giunta

All’1

Goleador Europe con Martina Quaranta

Tutti i 203 match disponibili integralmente su Sky Business anche nei bar e hotel grazie all’accordo con Amazon Prime Video.

UEFA EUROPA LEAGUE

Andata playoff – Giovedì 19 febbraio

Ore 18.45

DIRETTA GOL

Sky Sport Calcio e Sky Sport 251

BRANN-BOLOGNA

Sky Sport Uno e Sky Sport 252

Telecronaca Paolo Ciarravano, commento Massimo Gobbi, inviata Marina Presello

Diretta Gol Riccardo Gentile

FENERBACHE-NOTTINGHAM FOREST

Sky Sport Max e Sky Sport 253

Telecronaca Riccardo Morelli

Diretta Gol Federico Zancan

PAOK-CELTA VIGO

Sky Sport Mix e Sky Sport 254

Telecronaca Andrea Menon

Diretta Gol Antonio Nucera

DINAMO ZAGABRIA-GENK

Sky Sport 255

Telecronaca Walter Topan

Diretta Gol Alessandro Sugoni

Ore 21.00

DIRETTA GOL

Sky Sport Calcio e Sky Sport 251

CELTIC-STOCCARDA

Sky Sport Max e Sky Sport 253

Telecronaca Paolo Redi

Diretta Gol Filippo Benincampi

LILLE-STELLA ROSSA

Sky Sport Mix e Sky Sport 254

Telecronaca Fabrizio Redaelli

Diretta Gol Daniele Barone

PANATHINAIKOS-VIKTORIA PLZEN

Sky Sport 255

Telecronaca Alberto Pucci

Diretta Gol Matteo Marceddu

LUDOGORETS-FERENCVÁROS

Sky Sport 256

Telecronaca Gioele Anni

Diretta Gol Nicolò Ramella

Studi Europa League

Dalle 18, dalle 20 e dalle 23

Studio Europa League con Mario Giunta, Beppe Bergomi, Veronica Baldaccini, Marco Bucciantini e Vittoria Orlando

Alle 23.30

After Party-Best of Europe con Federica Masolin, Fabio Caressa, Beppe Bergomi, Stefano Borghi e Lisa Offside

A mezzanotte

Goleador Europa con Martina Quaranta

UEFA CONFERENCE LEAGUE

Andata playoff – Giovedì 19 febbraio

Ore 18.45

DIRETTA GOL

Sky Sport Calcio e Sky Sport 251

KUPS KUOPIO-LECH POZNAN

NOAH-AZ ALKMAAR

SIGMA OLOMOUC-LAUSANNE-SPORT

ZRINJSKI MOSTAR-CRYSTAL PALACE

Ore 21.00

JAGIELLONIA-FIORENTINA

Sky Sport Uno e Sky Sport 252

Telecronaca Massimo Marianella, commento Lorenzo Minotti, inviata Vanessa Leonardi

Diretta Gol Dario Massara

DIRETTA GOL

Sky Sport Calcio e Sky Sport 251

KF DRITA-CELJE

SHKENDIJA-SAMSUNSPOR

OMONIA NICOSIA-RIJEKA

Studi Conference League

Dalle 18, dalle 20 e dalle 23

Studio Europa e Conference League con Mario Giunta, Beppe Bergomi, Veronica Baldaccini, Marco Bucciantini e Vittoria Orlando

Alle 23.30

After Party-Best of Europe con Federica Masolin, Fabio Caressa, Beppe Bergomi, Stefano Borghi e Lisa Offside

A mezzanotte

Goleador Europa con Martina Quaranta

